Nhân chứng sợ hãi kể lại giây phút chồng đâm vợ tử vong ở bệnh viện

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Minh (29 tuổi, trú tại khu 5, xã Thanh Thủy, Phú Thọ) về hành vi giết người.

Nạn nhân của vụ án là Lê Thị Loan (28 tuổi, trú tại địa chỉ trên), vợ của Minh.

Được biết, hai vợ chồng Minh đã nên duyên vợ chồng được 8 năm nay, nhưng hạnh phúc luôn trong "bờ vực thẳm".

Khi PV có mặt ở Khoa Nội Nhi (Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ, nơi xảy ra vụ án), các bác sĩ cho biết, công tác khám nghiệm hiện trường được hoàn tất trong sáng 1/7.

Hiện bệnh nhân điều trị cùng phòng số 8 (nơi xảy ra vụ án) đã được chuyển sang phòng điều trị đặc biệt.

Căn phòng xảy ra vụ án mạng thương tâm đã được nhân viên y tế, phụ tá dọn dẹp, chùi rửa sạch sẽ, nhưng những dư âm về vụ án mạng đau lòng vẫn còn râm ran quanh khoa.

Chị Hà Thị T. sợ hãi kể lại vụ án mạng đau lòng với PV.

Sau gần 2 ngày xảy ra sự việc, người thân và bệnh nhân vẫn chưa hoàn hồn. Nhiều ngày chăm con tại phòng số 7 (cạnh căn phòng xảy ra vụ án), chị Hoa người trực tiếp nghe thấy tiếng kêu cứu vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc:

Vào khoảng 22h 30' ngày 30/6, khi mọi người trong phòng chị Hoa đang ngồi nói chuyện với nhau thì nghe tiếng rầm rầm ở phòng số 8.

Sau đó, chị Hoa và mốt số người thấy tiếng kêu cứu thất thanh.

"Lúc đầu, chúng tôi cứ tưởng bị trúng gió hoặc con bị co giật. Nghe thấy tiếng kêu cứu, chúng tôi chạy sang thì thấy chị Loan nằm trên giường, người chồng thì quỳ gối ôm vợ bên cạnh máu me be bét.

Con bé con thì khóc thét chạy ra ngoài cùng với chị trú cùng phòng.

Nhìn thấy cảnh tượng đấy, chúng tôi bủn rủn chân tay. Sau đó, người chồng lạnh lùng ôm vợ ra ngoài cầu thang ngồi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến vậy. Cảnh tượng đó khiến tôi cả đêm không ngủ được vì ám ảnh", chị Hoa kể lại thời điểm phát hiện vụ án mạng đau lòng.

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thuỷ, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Chị Hà Thị T. (SN 1997, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, người ở cùng phòng số 8) sợ hãi cho biết, cháu bé con của vợ chồng chị Lê Thị Loan được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thuỷ lúc trưa ngày 30/6.

Buổi chiều, chị T. thấy anh Hà Văn Minh vào chăm con gái rồi ra về. Sau đó, chị Loan vào chăm con thay chồng.

Chị T. cũng cho hay, đến tối cùng ngày (30/6), khi hai vợ chồng chị Loan đến viện thì anh Minh nhiều lần gặng hỏi vợ về cuộc sống nhưng chị Loan lại trả lời chồng nhát gừng.

Mặc dù vậy, anh Minh không tỏ thái độ gì cáu gắt hay bực tức với vợ. Thời điểm vợ chồng anh Minh nói chuyện, phòng tắt điện và chị T. cũng đã buông màn đi ngủ.

"Sau khoảng một lúc nói chuyện, tôi nghe tiếng rên rỉ và nghe chị Loan gọi "chị ơi, cứu em với".

Thấy vậy, tôi giật mình bật dậy mở bóng điện. Khi vừa tỉnh dậy, tôi nhìn thấy trên người chị Loan máu me be bét, sợ quá tôi chỉ kịp ôm con tôi và lôi con chị Loan ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng phải một lúc sau, tôi mới nói thành lời kêu cứu vì quá sợ hãi.

Sau đó, một tay tôi ôm con gái còn tay kia lôi con chị Loan cố chạy đến gọi bác sĩ.

Con chị Loan cũng sợ, tay chân run lẩy bầy, nó bảo tôi ôm chạy nhưng hai tay không ôm được hai cháu nên phải nói bác sĩ ôm cháu cùng chạy khỏi đây.

Thật sự, lúc đầu tôi chỉ nghĩ anh ấy tát chị Loan vài cái, ai ngờ lại đi giết vợ. Lúc anh ấy đâm, tôi không nhìn thấy vì đèn điện trong phòng đã tắt lại nằm trong mền bao phủ", chị T. sợ hãi kể lại giây phút xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Chị T. cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, con gái chị được đưa đến phòng khác điều trị.

Kể từ sau khi sự việc xảy ra, cứ nhắm mắt lại là chị T. lại nghĩ tới vụ án khiến bản thân cả đêm trằn trọc không ngủ được.