Nhân chứng kể vụ đâm chết 2 người vì can "đánh phụ nữ ở chỗ đông người"

Ngày 22/8, PV đã trở lại hiện trường nơi nghi can Huỳnh Đại Thắng (SN 1967, ngụ phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM) dùng dao đâm khiến 2 người tử vong.



Nạn nhân là anh Nguyễn Tấn An (SN 1974, ngụ quận 12) và anh Trần Quang Tâm (SN 1963, ngụ quận Phú Nhuận).

Anh Minh (38 tuổi) là nhân chứng chứng kiến sự việc cho biết, lúc đó khoảng 20h ngày 20/8, anh An đang ngồi với nhậu với anh Tâm ở một tiệm bánh mì. Lúc này anh An có thấy Thắng đang chửi bới, đánh chị T.T.M.T (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp, vợ cũ Thắng).

Vì chỗ quen biết nên anh An tiến đến nói: "Có gì bảo nhau, sao anh lại đánh phụ nữ ở chỗ đông người thế này!". Sau đó anh An quay về nhậu với anh Tâm.

Một lát sau Thắng đến gặp anh An nói: "Chuyện của vợ chồng tao sao mày dám xía mặt vào, mày có tin tao đâm mày không"?

Vừa nói xong Thắng rút một con dao đâm vào bụng anh An, do mất nhiều máu, chạy được 100 mét thì anh An nằm gục xuống đường. Lúc này, anh Tâm thấy anh An bị đâm nên chạy đến căn ngăn thì bị Thắng đâm nhiều nhát vào đùi, bụng khiến anh nằm bất động tại chỗ rồi tử vong khi đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc nơi Thắng dùng dao đâm 2 người tử vong.

Theo anh Minh, Thắng và chị T đã li dị nhiều năm nay. Thắng làm nghề thợ hồ, còn chị T thì bán mũ bảo hiểm ở vỉa hè nuôi hai con nhỏ. Tuy hai người đã không còn quan hệ nhưng Thắng hay nhậu nhẹt quậy phá, thường xuyên ghen tuông vô cớ, đánh đập chị T.

Một nhân chứng khác là anh Thanh cho biết, khi nghe tiếng cãi lớn đã ra ngoài xem. Lúc này anh An chạy được 1 đoạn thì nằm gục ở giữa đường. Sau đó, mọi người gọi taxi đưa anh An đi cấp cứu.

"Sau khi đâm anh An, Thắng tiếp tục dùng dao đâm anh Tâm. Lúc nhìn thấy Thắng đâm vào người anh Tâm, chân tay tôi bủn rủn, tim đập thình thịch, nhớ lúc xảy ra sự việc mà mất ăn, mất ngủ", anh Thanh nói.

Theo anh Thanh, lúc đó có rất nhiều người chứng kiến sự việc. Tuy nhiên, lúc đó Thắng rất hung hăng, cầm dao nên mọi người không dám vào căn ngăn. Chỉ khi sau Thắng bỏ đi mọi người mới đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo Công an quận Gò Vấp.

Nghi can Huỳnh Đại Thắng.

Theo điều tra ban đầu của Công an quận Gò Vấp, Thắng và chị T. đã ly hôn. Gần đây, Thắng nghi ngờ chị T. có quan hệ tình cảm với người khác nên nảy sinh ghen tuông vô cớ.

Bực tức, khoảng 20h10, ngày 20/8, Thắng đến nơi chị T. bán hàng rong ở Lê Văn Thọ, phường 16, quận Gò Vấp để nói chuyện rồi đâm 2 người anh An và anh Tâm.

Nhận tin báo từ người dân, Công an quận Gò Vấp vào cuộc điều tra và bắt giữ Thắng để điều tra, làm rõ.