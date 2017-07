Nhà VĐTG người Việt chuẩn bị thượng đài, chinh phục đỉnh cao Muay Thái

Muay Thai Fight Night thuộc khuôn khổ triển lãm quốc tế Leep Asia sẽ diễn ra đêm 18/8 tới, với sự góp mặt của các đấu sĩ tới từ Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.



Trong buổi thi đấu này, sẽ có tổng cộng 6 "cuộc chiến" diễn ra, 2 chính và 4 phụ. Hai trận đấu chính là cuộc đọ sức của Lê Hoàng Đức (Việt Nam) vs Chaiwit Suwannakui (Thái Lan); Nguyễn Thanh Tùng (Việt Nam) vs LiZheng (China).

Bốn trận đấu phụ sẽ là cuộc đối đầu giữa Mohammad Kanani (Iran - CMG.ASIA) vs ZHANWANG (Trung Quốc ); Athen (Việt Nam – CMG.ASIA) vs Ijeajin (Hàn Quốc ), Lê Công Nghị (Việt Nam - CMG.ASIA) vs Cehn Yu Xi (Đài Loan), Nguyễn Thanh Trung (Việt Nam) vs Sarawat Saengdao (Thái Lan).

Trở lại với Lê Hoàng Đức, anh vừa vô địch giải Muay Thái thế giới, diễn ra ở Minsk (Belarus) tại hạng cân 48 kg. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tùng cũng là tên tuổi đang lên của làng Muay Việt Nam.

Chính vì thế, các trận đấu Muay Thái được dự kiến sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn. Hồi tháng Ba vừa rồi, Muay Thai Fight Night cũng đã được tổ chức trong sự chào đón của đông đảo NHM.

Tại sự kiện lần này, ngôi sao làng Muay Việt Nguyễn Trần Duy Nhất cũng góp mặt nhưng chỉ đóng vai trò khách mời chứ không thi đấu. Mục tiêu quan trọng nhất của Duy Nhất thời gian tới là đoạt HCV SEA Games 29 nên anh rất cần giữ sức và tránh các chấn thương.

Cũng trong sự kiện Leep Asia tổ chức nhân dịp 10 năm thành lập tập đoàn CMG.ASIA này còn các chương trình khác là Celebrity Yoga, Muscle Contest Việt Nam, LEEP Talks, Fitness & Entertainment Awards... Các sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 18/8 đến 20/8.