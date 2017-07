Nhà văn Huyền Trang Bất Hối: Phụ nữ khí chất vốn chẳng cần giống ai!

Nắm trong tay gia tài 3 cuốn sách nằm trong Top sách bán chạy nhất năm 2017 gồm: “Cốt cách phụ nữ, Góc khuất đàn bà, Phụ nữ vạn người mê”, Huyền Trang Bất Hối luôn là cái tên được nhiều phụ nữ tin tưởng khi muốn nghe lời khuyên về cách sống, cách tôi luyện khí chất giữa sóng gió cuộc đời.

Dù bạn đang là một “cô gái tập lớn" hay là người phụ nữ từng kinh qua nhiều sóng gió cuộc đời, hẳn đều sẽ ít nhiều “gom góp" được cho riêng mình những bài học đắt giá về “khí chất phụ nữ" qua những lời chia sẻ sau của Huyền Trang.

Điều gì làm nên Huyền Trang của hiện tại, dù còn trẻ tuổi nhưng lại mang “cốt cách" của một người phụ nữ từng trải, hiểu chuyện, hiểu người và hiểu đời?

Thực ra thì dù là ai đi chăng nữa, để có được hiện tại ngày hôm nay thì chín phần đều là dựa vào quá khứ, không có quá khứ thì sẽ không có hiện tại nên với tôi, hiện tại của tôi chính là nhờ có quá khứ.

Nếu tuổi tác có thể nói lên sự từng trải của một người, vậy thật tâm ở xã hội hiện nay có rất nhiều người thừa độ tuổi để hiểu chuyện nhưng lại không được như độ tuổi họ đang có, nên sự hiểu chuyện hay trải đời không dựa trên độ tuổi mà dựa vào đoạn đường họ đã đi qua.

Tôi cũng không thể đưa ra được một định lý, tại sao tôi lại hiểu chuyện, hiểu đời, hay từng trải với độ tuổi quá trẻ, nhưng tôi có thể nói được chắn chắn một điều rằng “Tất cả những thứ trên đời đều có thể là giả, nhưng sự trưởng thành của một người tuyệt đối không thể nào ngụy tạo”.

Bút danh “Huyền Trang Bất Hối” thậm chí còn gây nhiều ấn tượng hơn cả các cuốn sách của bạn? Tại sao lại là “Bất Hối"?

Tôi đã từng có một tuổi trẻ ngông cuồng. Những tháng ngày thanh xuân chẳng biết đúng sai, chỉ làm theo sở thích. Tôi từng có những ngày tuổi trẻ ham chơi, một quá khứ lẫy lừng bất chấp nguy hiểm với những cuộc đua xe những tháng ngày non trẻ.

Tôi là một người hiếu thắng, ngông cuồng, và khuôn mặt phụ nữ tính cách lại đàn ông. “Bất Hối” là không hối hận, với tôi cái tên này tưởng như đơn giản, nhưng nó chưa từng giản đơn.

Có nhiều người từng hỏi tôi: “Nếu nhìn lại quá khứ, tôi có từng ân hận, từng buồn bã, hay có khi nào một lần muốn quên lãng đi tất cả hay không?

Tôi nói không, tôi thích tuổi trẻ của tôi, những tháng ngày vô ưu vô phiền, những tháng này chưa từng lao đao về đồng tiền và xoay vòng với mệt mỏi của cuộc đời, dù ngông cuồng, nhưng tôi thích. Tôi chưa từng ân hận về bất kể một điều gì mình làm, từ cuộc sống đến tình yêu.

Hạnh phúc có, tổn thương có, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác hối hận, bởi hối hận với tôi chính là thất bại, nên “Bất Hối” chính là điều mà tôi muốn khẳng định, rằng tôi chưa từng hối hận.

Quá khứ không, bây giờ không và mãi mãi sau này cũng không. Sai thì là bài học, đúng thì là kinh nghiệm, còn hối hận thì chính là hèn nhát, còn tôi không phải người hèn nhát.

Bạn định nghĩa như thế nào về một người phụ nữ có khí chất?

Phụ nữ có khí chất, chính là người phụ nữ không giống ai, họ là họ, không ai có thể giống họ và họ cũng chẳng cần giống ai.

Khí chất của phụ nữ không phải là thứ có thể miêu tả bằng lời, cũng chẳng phải là thứ có thể học tập, khí chất của phụ nữ được tạo ra từ sóng gió của cuộc đời, được tạo nên từ chính những bế tắc trong cuộc sống, nói đúng hơn, khí chất của phụ nữ được tạo ra từ sự từng trải, không thể học, càng không thể nỗ lực để có được khí chất.

Trong cuốn “Cốt cách phụ nữ" có đoạn: “Phụ nữ, yêu và sống đừng quá đặt nặng vấn đề, đừng quá để tâm mọi chuyện.” Nếu không “để tâm mọi chuyện" liệu có đồng nghĩa với không có chiều sâu, thiếu đi khí chất không?

“Đừng quá để tâm mọi chuyện”, khí chất không nằm ở chỗ, cứ để ý nhiều là khí chất, khí chất không nằm ở chỗ bạn để ý bao nhiêu, nên khí chất không liên quan gì đến chuyện để tâm.

Và phụ nữ có chiều sâu, chính là phụ nữ biết cái gì nên để ý, và cái gì không, họ biết để tâm đến cái gì là tốt cho họ, và bỏ quên những thứ không tốt cho bản thân mình.

Phụ nữ biết nhiều chưa chắc là tốt, và để tâm quá nhiều đôi khi là dại. Bởi cái gì quá nhiều thì đều không tốt, những thứ dừng ở mức độ vừa phải luôn đẹp đẽ hơn những điều thừa thãi.

Bạn cũng đưa ra lời khuyên: “Đừng nên dựa dẫm đàn ông quá nhiều". Đây có phải là cách sống để “rèn giũa" khí chất cho phụ nữ không?

Không phải rèn giũa khí chất, mà là rèn giũa sự tự lập, để khi có bị bỏ rơi, cũng không quá lao đao để rồi gục ngã.

Cho dù là ai cũng vậy, không nên ỷ lại quá nhiều vào một người, cũng không nên dựa dẫm toàn diện vào một ai đấy, bởi cuộc sống quá mức vô thường, không ai bên ai được một đời, nên thay vì sợ hãi và bối rối khi đối phương rời bỏ, thì thà ngay từ đầu không ỷ lại, không dựa dẫm thì cho dù họ ở bên hay rời đi, bản thân vẫn đứng vững.

Có câu “bớt hi vọng thì bớt thất vọng”, tất cả những đau khổ của phụ nữ đều từ hi vọng và mơ mộng mà ra, đến khi vỡ mộng thất vọng lại trách người khác bội bạc nhưng thật ra là do bản thân ảo tưởng quá nhiều.

Vậy đâu mới là “bí kíp trọn gói" để phụ nữ tôi luyện khí chất giữa cám dỗ cuộc đời?

Không có bí kíp nào gọi là “trọn gói” cho khí chất của một người phụ nữ, vì mỗi một người đều có định nghĩa khác nhau về hai từ khí chất.

Có người cho rằng khí chất chính là thành công, cũng có người nghĩ khí chất chính là sự khôn ngoan và tinh tế, còn tôi chỉ có một câu dành cho khí chất của một người phụ nữ: “Làm gì cũng được, miễn là phải nhớ mình là ai. Yêu ai cũng được, nhưng đừng quên bản thân là phụ nữ”.

Cảm ơn bạn vì những chia sẻ rất thật và tâm huyết, chúc cho dự định về những cuốn sách mới của bạn sẽ thành công!