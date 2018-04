Nhà trường thông tin về vụ việc học sinh rơi từ tầng 4 xuống sân bóng

Liên quan đến sự việc nam sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) rơi từ trên tầng xuống sân bóng trọng thương, sáng 19/4, trường Tiểu học Dịch Vọng B đã có buổi thông tin về sự việc.

Bà Đỗ Thị Mai - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Vào khoảng 13h35 phút ngày 18/4, một học sinh đang ngồi chơi ở ghế đá tại sân trường đã phát hiện nam sinh rơi từ trên tầng sân bóng nên báo cho các thầy cô giáo.

Sau đó, bảo vệ của trường đã có mặt, phát hiện nam sinh này bị thương nặng nên đã nhanh chóng cùng với các thầy cô giáo đưa đi Bệnh viên E cấp cứu đồng thời thông báo sự việc cho chính quyền địa phương và lãnh đạo phòng giáo dục quận Cầu Giấy.

Nam sinh rơi từ tầng 4 sân bóng đất được xác định là Nguyễn Tuấn C. (học sinh lớp 4, trường tiểu học Dịch Vọng B).

"Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã trích xuất camera và lấy thông tin từ các nhân chứng. Hiện nay cơ quan công an chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân cháu C. rơi xuống sân bóng...", bà Mai nói.



Trường tiểu học Dịch Vọng B rơi từ tầng bốn xuống đất.

Bà Mai cũng cho biết thêm, trường tiểu học Dịch Vọng B có 2448 học sinh, trong đó có khoảng 2300 học sinh bán trú tại trường vào buổi trưa.

Trường hợp học sinh Nguyễn Tuấn C. không theo học bán trú tại trường. Nhà trường có quy định về giờ học và giờ đưa đón con rất cụ thể, mỗi phụ huynh đều nhận được thông báo. Giờ các học sinh có mặt tại trường vào buổi chiều là 13h40 phút.

Thông tin về khu vực lan can tầng 4, nơi được xác định học sinh C. rơi xuống đất, bà Mai cho hay: Quy định lan can của nhà trường được làm đúng theo quy chuẩn học sinh tiểu học trên cả nước.



Khu vực học sinh C. rơi xuống sân bóng, được cải tạo từ năm 2015, thời điểm này nhà trường cũng đã tiến hành phá bỏ lan can cũ để làm lan can mới với chiều cao là 1,4 mét.

Vị hiệu trưởng trường tiểu học Dịch Vọng B cũng cho biết, hiện tai tình trạng sức khoẻ của nam sinh C đã có tiến triển.

Qua kiểm tra ban đầu, các bác sỹ chẩn đoán em C. bị gãy xương đùi, xương tay bên phải, tổn thương phổi và phần não có một chút bị dập.

Bà Nguyễn Hiền Châu - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết:

Qua trích xuất camera học sinh C. đi từ cổng lên thẳng tầng 4, khu nhà D của trường.

Trước đó, em C. được mẹ đưa đến trường vào lúc 13h30 phút, thời điểm rơi từ tầng 4 xuống sân bóng được camera ghi lại là 13h32 phút.



Ông Nguyễn Tiến Quang - Trưởng ban phụ huynh Trường tiểu học Dịch Vọng B cho biết, khu vực hành lang lan can trên các tầng cao của trường học là nơi rất nguy hiểm và đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Nhà trường cùng với các bậc phụ huynh, các cấp lãnh đạo cẩn phản quan tâm tới việc tạo lưới chắn ở các tầng cao của các trường để đảm bảo an toàn cho học sinh.



"Nếu được sự cho phép của các cấp chính quyền, phụ huynh, chúng tôi sẽ tự bỏ tiền túi để nắp lưới chắn tại các hành lang tầng cao trường tiểu học Dịch Vọng B nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh.

Sau khi sự việc xảy ra, tôi có đến khu vực tầng 4, khu nhà D thì thấy có học sinh còn đu bám vào lan can nơi công an vừa khoanh vòng để xác định vị trí cháu C. ngã để chơi đùa, điều này là rất nguy hiểm...", ông Quang nói.