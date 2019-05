"Nhà báo quốc tế" từng về huyện xin thay đổi tên

Ngày 9/5, ông Nguyễn Đình Thành - Trưởng phòng Tư pháp huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, nhiều ngày qua ông đã nắm được thông tin về người có tên Lê Hoàng Anh Tuấn xưng danh “nhà báo quốc tế” và nhiều học hàm, học vị khác gây xôn xao dư luận.



Theo ông Thành, trước đó vào năm 2013, Lê Hoàng Anh Tuấn đã đến huyện làm tờ khai và xin đổi tên.

Cụ thể, theo hồ sơ lưu lại cho thấy, ngày 26/11/2013, Lê Văn Tuấn (trú xóm Thái Thịnh, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc) đã đến huyện Nghi Lộc làm tờ khai xin đổi tên thành Lê Hoàng Anh Tuấn.

Quyết định đổi tên từ Lê Văn Tuấn thành Lê Hoàng Anh Tuấn.

Lý do mà Lê Văn Tuấn xin đổi tên là: "Lê là họ bố, Hoàng là họ mẹ và thay đổi từ Anh thành từ Văn".

Một ngày sau, UBND huyện Nghi Lộc đã có quyết định số 2860 cho phép Lê Văn Tuấn đổi tên.

Ông Thành khẳng định, người có tên Lê Hoàng Anh Tuấn xưng danh “nhà báo quốc tế” gây xôn xao những ngày qua chính là Lê Văn Tuấn đã từng xin đổi tên ở trên.

"Theo quy định thì cho phép đổi tên, nhưng mục đích của việc đổi tên là phải đúng và phù hợp thì mới được. Sau đó huyện đã có văn bản đồng ý cho Lê Văn Tuấn đổi tên thành Lê Hoàng Anh Tuấn. Các giấy tờ liên quan khác thì người này phải tự đi xin thay đổi cho đúng với tên mới", ông Thành nói.

Buổi gặp mặt với trường Nghi Lộc của "nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn gây xôn xao.

Ông Đặng Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Nghi Thái cho biết, Lê Hoàng Anh Tuấn hiện không còn cư trú trên địa bàn xã.

Cũng theo ông Phương, liên quan đến việc đổi tên của Lê Hoàng Anh Tuấn thì năm 2016, Công an Hà Tĩnh đã về Công an huyện Nghi Lộc, Công an xã Nghi Thái để xác minh lại về vấn đề trên. Lần làm việc này của công an kéo dài nhiều ngày để xác minh các thông tin liên quan.

Công an xã Nghi Thái cho biết, ở địa phương Tuấn chưa có tiền án, tiền sự nào. Do Tuấn đã đi khỏi địa phương từ lâu nên hiện Công an xã cũng không nắm rõ về người này.

Năm 2015, Tuấn xin chuyển hộ khẩu sang thường trú tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Tuấn sau đó tự ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Hà Tĩnh nhưng không trúng cử.

Tại Hà Tĩnh, Tuấn làm nhiều chương trình tự thiện. Trong đó có chương trình tài trợ 50 nhà từ thiện, với giá trị mỗi nhà 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi nhà người dân đã làm xong thì Tuấn thông báo nghỉ việc tại Tổ chức nhân đạo phi chính phủ. Sự cố này đã khiến Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đau đầu vì phải tìm nguồn tiền từ thiện thay thế.