Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: "Tôi gánh sơ suất của cấp dưới"

Cha nợ 7 triệu đồng tiền đóng góp, con bị Trưởng Công an xã liên tiếp “phê xấu” vào hồ sơ

Do bố còn nợ khoảng 7 triệu đồng tiền đóng góp, một thanh niên tại xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nộp hồ sơ đề nghị xác nhận dân sự, bị Trưởng Công an xã này phê: “Chưa chấp hành tốt quy định của địa phương”.