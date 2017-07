Người tung tin máy bay rơi ở Nội Bài khai "nghĩ là thật nên chia sẻ để mọi người biết"

Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) cho biết, ngày 20/7, qua công tác trinh sát trên mạng internet phát phát hiện facebook cá nhân có tên Phạm Thị Mùi đưa tin "mưa to quá, máy bay rơi luôn"..., kèm theo dòng check-in tại sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 20/7.

Phòng PC50 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an Hà Nội để xác minh. Lãnh đạo Công an thành phố đã giao nhiệm vụ cho Công an Hà Nội, cử một mũi lên xác minh tại chỗ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Sau đó, Cảng đã có văn bản trả lời khẳng định không có sự việc máy bay rơi, đồng thời khẳng định thông tin ấy đã gây hoang mang dư luận, khiến nhiều hành khách lo lắng nên đề nghị Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Công an đã xác định được người tung tin thất thiệt là Phạm Thị Mùi (SN 1990, ở Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, HKTT ở Nho Quan, Ninh Bình), chủ nhân của facebook cùng tên.

Sau khi được mời lên làm việc, bước đầu Mùi thừa nhận lấy hình ảnh máy bay rơi từ một tài khoản facebook khác.

Chị Phạm Thị Mùi.

Tài khoản này chia sẻ 5 hình ảnh máy bay rơi, vào thời điểm đó Hà Nội cũng mưa to nên chị Mùi nghĩ là máy bay rơi thật, nên cop 5 hình ảnh đó lại và chia sẻ trên facebook của mình, kèm theo địa chỉ ở sân bay Nội Bài để mọi người tin tưởng.

5 phút sau tìm kiếm trên Google không thấy thông tin về việc này, chị Mùi đã xoá thông tin này đi.

Tại cơ quan công an, Mùi cũng khai tài khoản facebook của Mùi được lập và sử dụng từ 2005 đến nay, để bán hàng mỹ phẩm, thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng.



"Mùi cho rằng đây là vấn đề thời sự, nên chia sẻ cho mọi người cùng biết chứ không cần câu view hay câu like vì lượng người theo dõi đã đông rồi", một cán bộ phòng PC50 cho hay.

Cũng theo cơ quan công an, Mùi dùng tài khoản facebook này dùng để kinh doanh online, hiện nay facebook này có 3.889 bạn bè và hơn 10.854 người theo dõi, sau khi đăng tải rất nhiều người chia sẻ.



Lãnh đạo Phòng PC50 cho rằng, việc tung tin thất thiệt này có dấu hiệu vi phạm Điểm g, mục 3 điều 66 của Nghị định 174. Mức xử phạt hành vi này từ 10-20 triệu.

Đồng thời, công an xác định, việc làm này gây hoang mang dư luận, và đã xúc phạm uy tín của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Hiện, vụ việc này chuyển Công an quận Thanh Xuân xử lý.