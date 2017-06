Người tung clip "công an Đà Nẵng cưỡng chế dân không có lý do" khai gì?

Ngày 30/6, Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết đã xác định được người tung clip "Công an Đà Nẵng cưỡng chế dân không có lý do" lên các trang mạng xã hội gây ra sự bức xúc của người dân.



Người tung clip là Phan Thanh C (SN 1995, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Châu đang là sinh viên một trường Cao đẳng đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo Đại tá Hải, cơ quan Công an quận Thanh Khê đã mời Châu lên làm việc để xác định động cơ, mục đích của người này khi tung clip lên mạng.

Châu tung clip lên mạng để tăng lượt thích và theo dõi

Tại cơ quan điều tra, C thừa nhận đã cố tình bóp méo sự thật về clip để tăng lượt thích và theo dõi trên trang cá nhân của mình.

"Tôi đã cố tình xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an phường Thanh Khê Tây. Tôi biết hành vi của mình là sai trái và vi phạm pháp luật.

Tôi hứa sẽ không tái phạm và mong các cơ quan chức năng lượng tình tha thứ", C khai nhận.

Người này cũng cho biết chứng kiến toàn bộ vụ việc khi anh Nguyễn Ngọc Trinh (SN 1990, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) vượt đèn đỏ ở ngã tư Dũng Sĩ Thanh Khê – Yên Thế 1 rồi sau đó bị đội tuần tra Công an phường Thanh Khê Tây yêu cầu dừng xe.

C đã dùng điện thoại quay lại diễn biến từ lúc anh Trinh không xuống xe theo yêu cầu dẫn đến tranh cãi, xô xát và buộc lực lượng công an phải tiến hành cưỡng chế.

Sau khi sự việc kết thúc, C đã đăng lên trang facebook cá nhân clip quay được với tên gọi "Công an Đà Nẵng cưỡng chế dân không có lý do". Đoạn clip đã gây ra sự hiểu nhầm của người xem đối với lực lượng công an và đã có nhiều bình luận quá khích.

Clip Châu tung lên mạng với tiêu đề khác xa sự thật dẫn đến hiểu nhầm từ người dân

Hiện tại, C đã gỡ bỏ đoạn clip trên khỏi trang cá nhân nhưng đã có nhiều trang mạng xã hội khác chia sẻ không đúng sự thật theo thông tin ban đầu.

Đại tá Hải cho biết vẫn đang tiếp tục làm rõ mục đích của C. "Nếu sự việc nghiêm trọng sẽ có biện pháp xử lý theo đúng pháp luật", Đại tá Hải cho biết.

Trước đó vào ngày 26/6, Nguyễn Ngọc Trinh điều khiển xe SH vượt đèn đỏ ở giao lộ Dũng Sĩ Thanh Khê – Yên Thế 1.

Đội tuần tra Công an phường Thanh Khê Tây yêu cầu dừng xe nhưng người này không chấp nhận và chống đối buộc các chiến sĩ công an phải cưỡng chế về trụ sở làm việc.

Tại đây, Trinh thừa nhận sai phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông khi vượt đèn đỏ. Ngoài ra, Trinh cũng không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, không có bảo hiểm xe.

Công an quận Thanh Khê đã xử phạt Trinh số tiền 1 triệu đồng vì vi phạm hành chính.

Trước đó tại quận Thanh Khê cũng xảy ra một vụ việc tung clip với nội dung thất thiệt lên mạng xã hội. Một chủ tài khoản facebook đăng tải clip với lời chú thích là vụ cướp xe trắng trợn ngay giữa trung tâm thành phố.

Công an quận Thanh Khê sau đó vào cuộc điều tra xác minh làm rõ đó chỉ là một vụ va quệt xe bình thường. Chủ tài khoản facebook sau đó đã viết bản cam kết hứa không tái phạm.