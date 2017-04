Người phụ nữ bị trói tay trên đồi chè là nạn nhân vụ giết người, hiếp dâm

Theo nguồn tin của PV, cơ quan chức năng đã xác định được nghi can liên quan đến cái chết của chị Lùng Thị D. (39 tuổi, trú tại xóm Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Theo thông tin ban đầu được xác định, nạn nhân bị đối tượng đánh vào người bất tỉnh. Sau đó, lôi đi trói tay vào gốc cây rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Được biết, nghi can này là người địa phương. Hiện các cơ quan công an đang tích cực truy tìm nghi can liên quan đến vụ án.

Như đã thông tin, vào sáng sớm ngày 20/4, trong lúc đi lên đồi chè ở thôn Tân Lợi (xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) người dân đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trong tình trạng tay bị trói vào gốc cây, váy lật ngược nên đã thông báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tên Lùng Thị D. (39 tuổi, trú tại xã Tân Thành, huyện Bắc Quang).

Trao đổi với PV vào chiều 21/4, lãnh đạo UBND xã Tân Thành cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tiến hành các thủ tục mai táng.

Hiện địa phương và người nhà đã làm xong thủ tục mai táng cho chị D.

Vị này cũng cho hay, ở địa phương, chị D. có chồng và 3 con, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi. Hiện trường vụ việc cách nhà nạn nhân gần 1km.