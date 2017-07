"Người phán xử" tập 32: Kẻ thù bao vây, Lê Thành đối mặt cái chết?

Phan Quân muốn "dạy Hương Phố một bài học"

Trong tập trước, Phan Hải đã tuyên bố với Phan Quân là sẽ rời khỏi Phan Thị để tự lập đế chế riêng. Âm mưu của hắn là trở thành ông trùm ma túy lớn nhất địa bàn để đối đầu lại với Phan Thị, nơi nói không với ma túy.

Tuyên bố hùng hồn xong, Phan Hải cùng Hương Phố phê đá trên ô tô và lao đầu vào vách núi. Rất may, cả hai chỉ bị trầy xước nhẹ và ra viện ngay trong hôm đó.

Phan Hải bỏ trốn với Hương Phố

Sợ Phan Quân biết chuyện mình sử dụng ma túy, Phan Hải và Hương Phố đã bỏ trốn tới một nơi bí mật. Nhưng Phan Quân đã nắm rõ tình hình và ra lệnh phải bắt bằng được thằng con cứng đầu về. Không những vậy, ông trùm còn muốn "xử đẹp" Hương Phố. Ông lạnh lùng nói với Lương Bổng:

"Phải dạy cho Hương "Phố" một bài học… đủ để cho nó hiểu rằng nó là ai…".

Phan Quân trách vợ chiều con

Thế Chột lập mưu hiểm dụ Lê Thành lộ diện

Vừa thoát khỏi tay công an, Thế Chột đã ráo riết lập mưu tính kế để chơi lại Phan Thị. Một trong những kế sách hữu dụng nhất là bắt được Lê Thành (đang lẩn trốn biệt tích) để gây sức ép với Phan Quân.

Với âm mưu đó, Thế Chột đã rút súng tìm đến anh em Tuấn Tú để đe dọa, ép chúng phải thực hiện thay mình, nếu không sẽ tung ra đoạn băng anh em chúng chôn sống người yêu Vân Điệp lúc trước.

Để bảo toàn mạng sống và cất giữ bí mật động trời đó, anh em Tuấn Tú buộc phải chấp nhận yêu cầu của Thế Chột. Chúng cử một tên đàn em tới xịt hóa chất cực độc vào sạp vải của bà Hà (mẹ Lê Thành), khiến bà ta bị công an bắt giữ.

Chẳng mấy chốc, thông tin này lan truyền khắp các mặt báo. Thế Chột tin rằng Lê Thành sẽ phải vì tình nghĩa mà lộ diện khi biết tin động trời này.

Kẻ thù tứ phía, Lê Thành đối diện cái chết?

Tình thế của Lê Thành lúc này ngàn cân treo sợi tóc khi tứ phía là kẻ thù và những người muốn bắt anh. Ngoài ánh sáng, công an luôn túc trực để bắt giữ Lê Thành vì tội giết người và gây thương tích.

Trong bóng tối, không chỉ Thế Chột, anh em Tuấn Tú mà đến Hoàng Mặt Sắt, A Lý (2 tay sai của Phan Thị) cũng muốn giết anh để triệt mối họa từ Phan Quân.

Không hề biết được điều đó, Lê Thành dù đang an toàn ở nhà bà Mậu, ông Sạn, nhưng vẫn không yên lòng và muốn tìm lối thoát.

Đúng như dự đoán của Thế Chột, Lê Thành trong một lần ăn gói xôi do bà Mậu đưa cho đã tình cờ đọc được bài báo về mẹ mình trên giấy gói xôi. Anh đã lao như bay về thành phố để tìm mẹ.

Lê Thành vô tình đọc được bài báo trong giấy gói xôi

Trên đường về thành phố, Lê Thành đã gặp Phan Quân và được ông trùm thuyết phục hãy để cho người của Phan Thị đưa đến nơi an toàn. Thế nhưng, Lê Thành nhất quyết không nghe và đùng đùng bỏ đi với lí do: "Con cần một nơi an toàn và có nhiều việc cần giải quyết".

Trước hành động của Lê Thành, Phan Quân đã bật cười đầy tự hào vì thấy con trai có nhiều đức tính giống mình, xứng đáng là người kế thừa Phan Thị. Nhưng ngay sau đó, ông lại tỏ vẻ lo lắng cho số phận của anh.

Phan Quân mỉm cười

Nhưng sau đó lại lo lắng

Sau khi bỏ đi, Lê Thành ngồi nghỉ bên suối thì bị Hoàng Mặt Sắt bắt gặp. Nhận diện đúng con mồi, hắn rút súng bắn, khiến Lê Thành chỉ kịp ngước lên nhìn.

Hoàng Mặt Sắt rút súng bắn

Lê Thành chỉ kịp ngước nhìn

Liệu Lê Thành có thoát chết thêm lần nữa không? Mọi tình tiết sẽ được hé lộ ở tập tiếp theo.