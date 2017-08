"Người phán xử": Làm dâu Phan Thị, hồng nhan hay không vẫn bạc mệnh!

Người phán xử có dàn nhân vật trung tâm là nam. Như đạo diễn phim nói từ đầu, sự xuất hiện của các nhân nữ trong phim là rất ít nhưng mỗi người sẽ có một câu chuyện, một "màu" riêng biệt.

Tuy nhiên, có vẻ như, dù khác nhau đến cỡ mấy, thì ba người vợ của cha con nhà họ Phan đều có một điểm chung: Mệnh khổ.



1. Hồ Thu – Người vợ bị phản bội

Hồ Thu có lẽ là nữ phụ bị ghét nhất phim khi có nhiều lần mắng chồng bênh con, và có những suy tính thiệt hơn thậm chí tàn độc.

Tuy vậy, nhân vật này vẫn nhận được sự đồng cảm từ nhiều khán giả nữ. Phải công nhận một điều rằng, tất cả những hành động sai lầm của Hồ Thu chính là hậu quả từ một sai lầm khác còn to lớn hơn của ông trùm trong quá khứ.

Nói cách khác, mọi điều Hồ Thu làm chỉ để khẳng định lại với ông trùm rằng chính bà và con trai bà mới xứng đáng được hưởng những điều từ gia đình này, nơi mà không còn đủ bền chắc sau một lần bà bị chồng mình phản bội, gây dựng và có được – Phan Thị.

Khuôn mặt gây ám ảnh của bà trùm khi đe dọa Hoàng "mặt sắt".

Phan Quân bỏ mặc Hồ Thu để theo đuổi Tuyết khi Phan Hải 3 tuổi. Khi ấy, bà trùm hẳn vẫn còn trẻ lắm, và khi ấy, cái cơ ngơi của người phán xử vẫn còn là chuyện trong mơ.

Một tay quán xuyến việc nhà, một tay ôm con nhỏ nheo nhóc, ngày qua đêm xuống, cô gái trẻ ngày đó đã trông mong bao nhiêu một lần được chồng hỏi han yêu thương.

Nhưng Hồ Thu chẳng nhận được gì, hoặc nếu có, sẽ cũng chỉ là vài lời qua quýt có lệ lúc Phan Quân về nhà thay cái áo, lấy cái quần trước khi quay lại chỗ Tuyết.

Nỗi ghen tị, tủi hổ của Hồ Thu cứ thế nhen nhóm dần, nhưng chưa kịp làm gì Tuyết thì cô đã đi biệt tích. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, ai mà ngờ mấy chục năm sau, lại lòi ra một thằng con hoang đe dọa đến địa vị của con trai bà.

Hồ Thu hẳn đã nguyền rủa Lê Thành hàng ngàn lần trước khi sai người thủ tiêu cậu, rằng: "Tại sao quá khứ không chịu ngủ yên? Tại sao ta đã từng tủi nhục vì con Tuyết mà nay con trai ta cũng phải chịu thiệt thòi vì thằng con trời đánh của nó?!".

Mong muốn lớn nhất của một người mẹ là con mình lớn lên và trở thành người thành đạt. Với Hồ Thu, điều bà chấp nhất chỉ là con trai mình phải được kế thừa sản nghiệp của bố nó, thành chủ tịch Phan Thị.

Và bà không chấp nhận bất cứ ai đánh bật Phan Hải ra khỏi cái ghế mà (theo bà là) cậu đáng được ngồi, nhất là Lê Thành – thằng con hoang, thằng con trai của kẻ cướp chồng bà.

Người đàn bà dần trở nên tàn độc.

Ở một góc nhìn khác, tuy rằng sau này, Phan Quân đã bỏ tà theo chính, trở về bên Hồ Thu nhưng giữa hai người đã có một sự xa cách nhất định.

Có thể thấy, hai vợ chồng người phán xử không có tiếng nói chung trong nhiều vấn đề như sự nghiệp hay thậm chí là việc dạy con.

Thời gian trôi qua, bất đồng quan điểm khiến cho Phan Quân lựa chọn người khác để bàn bạc, chuyện trò thay vì vợ mình. Đó cũng là một sự phản bội về mặt tinh thần.

Và người thứ ba ở đây là người mà ông trùm tự nhận là tri kỉ – Lương Bổng. Sự thấu hiểu và tin tưởng giữa Lương Bổng và Phan Quân không phải là điều dễ có được.

Hai chữ Lương Bổng trong lòng Phan Quân lúc này chắc phải nặng hơn 1000 chữ Tuyết cộng lại, và biết đâu lại nặng hơn cả "Hồ Thu".

Rõ ràng là, ông trùm có thể đặt mạng sống của mình trong tay Lương Bổng nhưng lại tiếc công kể cho Hồ Thu về mối nguy hiểm mình đang gặp phải.

Cũng có thể là vì Lương Bổng không chửi Phan Quân là "chó cụp đuôi" như người vợ tào khang.

Thêm nữa, nếu một ngày, Hồ Thu nghe được chồng mình nói với một người đàn ông khác "Nền tảng của Phan Thị là tôi, là anh" thì bà sẽ nhận ra rằng đây mới chân chính là người đe dọa đến địa vị của Phan Hải.

Lương Bổng – Người thứ 3 thật sự giữa Hồ Thu và Phan Quân?

2. Diễm My – Cử nhân Luật sa chân con đường sai trái vì gia cảnh và tình yêu

Diễm My là một cô gái xinh đẹp, có học thức. Hơn thế nữa, cô là vợ của thiếu gia một tập đoàn lớn trong mắt người ngoài và là con dâu của người phán xử dưới góc nhìn từ người trong giới.

Ai cũng nghĩ Diễm My đang có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng không, để có những điều tưởng chứng vô cùng tốt đẹp ấy, cô đã phải đánh đổi bản ngã của chính mình.

Diễm My hiền lành, và cô học Luật. Những điều ấy và chuyện cô đứng ra bào chữa cho Phan Thị, đặc biệt là trong những vụ thanh trừng hay biển thủ… thật sự là hai cực của mâu thuẫn.

Chính sự trái ngược về bản chất và lựa chọn hành động của Diễm My làm cho cô luôn dằn vặt và đau đớn.

Ngày đỗ đại học, chắc cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một biến cố lớn đến nhường kia để phải rẽ đường tương lai theo một hướng khác.

Gia đình cô vỡ nợ, bố mất, mẹ con cô bị giang hồ đe dọa hàng ngày. Rồi Phan Quân đến, như một vị cứu tinh.

Lúc Phan Quân trả nợ giúp gia đình Diễm My cũng là lúc món nợ ân tình ấy thay đổi cuộc đời cô. Ông trùm quá hời, khi chỉ cần dùng chút ít tiền bạc và lòng xót thương mà đã mua được cả một con bài vô cùng có giá trị.

Diễm My xinh đẹp và đầy tài năng nhưng lại sống như bị cầm tù trong chính cuộc hôn nhân

Thêm nữa, ai cũng rõ, Diễm My ở lại Phan Thị vì Phan Quân 1 thì vì Phan Hải 5 và về sau là Phan Hưng 10. Phan Hải là tình đầu của cô.

Hẳn ai xem những đoạn kể về quá khứ của Diễm My đều thấy Phan Hải trong kí ức của cô là người đã đến giải cứu và bảo vệ cô khi cô bị bắt cóc – lúc cô tuyệt vọng nhất.

Phan Hải của những ngày cũ đẹp trai, anh hùng, và cho Diễm My cảm giác bình yên. Nhưng càng về sau, qua bao lần Phan Hải ngoại tình, như Diễm My tâm sự với Mỹ Hạnh, cô đã "mất hết niềm tin vào tình yêu".

Bất lực với hôn nhân là thế, nhưng cô vẫn lần lừa việc dứt áo ra đi, vì con trai cô cần có cha.

Hơn ai hết, cô hiểu cảm giác của một đứa con mất bố, và tình yêu của một người mẹ không cho phép cô để điều tương tự xảy đến với con trai mình.

Không chỉ một lần, cô bắt gặp chồng mình tay trong tay với người phụ nữ khác, hoặc thậm chí phải đối mặt với bồ nhí của chồng.

Nếu Hồ Thu là mẫu phụ nữ bị sự phản bội của chồng mình hun đúc trở thành đanh thép và tàn nhẫn hơn, thì dường như Diễm My lại ngày càng trở nên câm lặng cam chịu.

Mặc dù về sau, cô có phản kháng và đòi ly hôn, nhưng nó vẫn không đủ để gây nên bất cứ sức ép nào.

Phan Hải – Diễm My: Mối tình anh hùng cứu mỹ nhân.

Mặt khác, cái mác con dâu Phan Thị chính là dấu chấm hết cho "tự do" của Diễm My. Phan Quân đã nói, Diễm My đã nhúng tay vào chuyện của tập đoàn, tức là đã thu hút sự chú ý của nhiều bên.

Nếu ở lại, cô còn được bảo vệ, còn khi đã lựa chọn ra đi và cắt đứt với đế chế này, sự an toàn của cô được đảm bảo hay không thật sự là điều khó nói.

Phan Thị đã bóp chết tự do của Diễm My

3. Bích Ngọc – Người tính không bằng trời tính

Bích Ngọc yêu Lê Thành và cô là người bày ra những tính toán rồi khuyên người yêu mình nhận Phan Quân là bố. Hai vế trên chính là nguồn cơn của mọi khổ sở xảy đến với Ngọc.

Đầu tiên, Bích Ngọc là người yêu của Lê Thành. Họ đã có một mối quan hệ tốt đẹp cho đến khi Thành gặp lại người yêu cũ. Mặc cho Ngọc ghen tuông, Thành vẫn khẳng định mình không sai và chuyện xảy ra giữa anh và Quyên là vô cùng trong sáng.

Nếu không có cái thai níu giữ, Ngọc và Thành có lẽ đã chia tay. Tuy vậy, trong thời gian con của hai người vừa mất đi do cô bị hành hung, Thành lại vướng phải lưới tình với Mỹ Hạnh.

Đã bao lần Bích Ngọc ghen với những cô gái khác.

Thứ hai, Ngọc là người luôn miệng khuyên Lê Thành nhận cha. Cô đã thể hiện ra mình là con người vô cùng thực tế khi phân tích rằng Phan Quân là một người giàu có, có lợi cho sự phát triển của Lê Thành.

Nhưng cô không biết, chính điều ấy đã khiến cho chính cô phải chịu sự ám toán của Hồ Thu đến mức mất đi đứa con, sang chấn tâm lý, và không có một đám cưới trọn vẹn.

Cô cũng có những tính toán của riêng mình.

Kết

"Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh", còn nhớ Lương Bổng đã từng nhận xét về cậu quý tử nhà ông trùm như thế. Quả đúng vậy, năng lực giống nhau chưa nói nhưng khoản làm khổ vợ thì cha con Phan Thị đến là giống nhau.

Người phán xử hiện đang được phát sóng lúc 21h30 ngày thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên VTV3. Hãy theo dõi bộ phim để xem các nhận vật nữ có thể đổi mệnh được hay không.