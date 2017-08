Người khiến Hoa hậu Mai Phương Thúy bỏ ăn, bỏ ngủ, chạy đến ngay lập tức khi nhận tin nhắn

Hôm qua (6/8), Hoa hậu Mai Phương Thúy đón chào tuổi mới của mình. Trên trang facebook cá nhân, cô khiến bạn bè phì cười với status rất hóm hỉnh.

Mai Phương Thúy ước trong ngày sinh nhật.

Cô viết: "Các bạn trẻ comment chúc mừng sinh nhật tớ vào đây nào, không thì like cũng được. 29 tuổi tớ sẽ cố gắng ngày càng ăn chơi, ngày càng "mất nết "...

Ngoài chia sẻ trên, Mai Phương Thúy còn "cảnh báo" những người không chịu like sẽ bị trù dập: "Mình đếm like liên tục nên bạn trẻ nào không like chắc chắn là vào black list và sẽ bị trù dập"

Liên hệ với Mai Phương Thúy vì tò mò xem ở tuổi 29 - cái tuổi mà rất nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn đang rất vất vả để xây dựng sự nghiệp thì Thúy đã có tất cả rồi - vậy Thúy còn ước mơ gì nữa không?

Vẫn cách nói tưng tửng như mọi lần, Thúy bảo: "Ước mơ của em à? Là kiếm một anh thật đẹp trai làm bạn tri kỷ". Rồi cô phá lên cười dù người hỏi muốn nhận được một câu trả lời nghiêm túc hơn nhưng Thúy liên tục khẳng định đó chính là ước mơ của mình.

Mai Phương Thúy và Hoàng Thùy Linh tổ chức sinh nhật chung.

Trước đó vào ngày 4/6, Hoa hậu Mai Phương Thúy và ca sĩ Hoàng Thùy Linh cũng đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc sinh nhật chung.

Mai Phương Thúy có chia sẻ livestream về buổi sinh nhật này. Cô cho biết, Hoàng Thùy Linh sinh vào ngày 11/8 sau cô có 5 buổi nên cả hai đã chọn một ngày để cùng nhau thổi nến.

Mai Phương Thúy cũng chia sẻ về mối quan hệ thân thiết giữa mình và nữ ca sĩ "Bánh trôi nước":

"Ngày hôm nay chủ nhân Hoàng Thùy Linh đã bay từ Sài Gòn ra để hai đứa tổ chức chung với nhau. Vì sao mình gọi Hoàng Thùy Linh là chủ nhân vì thật ra bản thân mình ở ngoài đời cũng chảnh lắm không phải ai gọi mình cũng đi.

Nhưng chỉ cần Hoàng Thùy Linh nhắn tin thì lúc đó mình đang ngủ, đang ăn, đang chơi bời gì thì cũng sẽ chạy ngay đến bên Hoàng Thùy Linh.

Mình nghĩ chỉ có quan hệ cô chủ với hầu gái thì mới có thể tận tâm như vậy thôi. Từ đấy Hoàng Thùy Linh đã trở thành cô chủ của mình và ngày hôm nay mình tổ chức sinh nhật chung với cô chủ, mình sinh ngày 6/8, Hoàng Thùy Linh sinh ngày 11/8. Mình hơn cô chủ mình đúng 5 ngày...".