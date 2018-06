Người Hà Nội xuýt xoa vì lạnh trong quán cà phê -10 độ C

"Sau khi mặc áo ấm tại phòng tiếp khách có nhiệt độ từ 16-18 độ C, khách sẽ được đưa vào phòng chờ trung gian, lạnh 5 độ C để làm quen với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, cuối cùng, mới đến phòng băng giá -10 độ C", Trần Hoàng chia sẻ.