Người đe dọa ông Đoàn Ngọc Hải: Tôi nhắn tin với nội dung dùng súng bắn, giết gia đình ông

Tin từ báo Công an nhân dân cho hay, khi Phòng CSHS, Công an TP.HCM kết hợp cùng Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương mời vào TP.HCM làm việc, ông Nguyễn Phú Thạch đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời tỏ ra ăn năn hối cải về sự việc đe dọa ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch UBND quận 1).

Ông Thạch trần tình trên báo Pháp luật TP.HCM rằng, bản thân cũng mưu sinh bằng nghề cắt tóc vỉa hè ở tỉnh Hải Dương và thấy thông tin ông Đoàn Ngọc Hải quyết liệt dẹp vỉa hè được truyền thông rầm rộ nên nhất thời bực tức.

Ông Nguyễn Phú Thạch (Ảnh: Công an nhân dân)

"Nhất thời bức xúc nên tôi có nhắn tin với nhiều nội dung dùng súng bắn, giết gia đình ông. Tôi đã sai khi không hiểu hậu quả của mình...

Khi hay tin anh Hải chuyển vụ việc cho công an tôi đã biết mình sai. Lúc đó hối hận, mất ngủ nhiều ngày", báo Người lao động dẫn lời ông Nguyễn Phú Thạch.

Ông Thạch cho rằng, mình là người ít học nên ăn nói không đúng mực, ông mong được ông Hải bỏ qua.

Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải cho biết trên báo Người lao động, ông nhận được lời xin lỗi của ông Thạch qua truyền thông và sẵn sàng tha thứ. Tuy nhiên, theo ông Hải thì phải yêu cầu đưa ông Thạch đi điều trị tâm lý.

Theo báo Công an nhân dân, ông Nguyễn Phú Thạch từng có 2 tiến án về tội trộm cắp tài sản và che giấu tội phạm.

Phó Chủ tịch quận 1 cũng đã rút đơn đề nghị xử lý hình sự với người đe dọa giết mình.

