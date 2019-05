Đầu tháng 5/2019, người đàn ông họ Zhang ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã bị bắt giam do liên quan đến cái chết của nhân tình họ Li, 51 tuổi. Cảnh sát cho rằng người này sát hại Li theo cách thức đã làm với vợ mình vào 5 năm trước.



Điều tra nơi phát hiện thi thể - một cái giếng có đáy khá nông. (Ảnh: Weibo)

Sau hai ngày thẩm vấn, nghi phạm đã thú nhận mọi tội lỗi. Zhang cho biết dạo gần đây, bà Li nhiều lần nghi ngờ mình không chung thủy và dọa sẽ khai báo cảnh sát về vụ sát hại vợ hồi tháng 8/2014.

Lo sợ mọi chuyện bị bại lộ, ngày 28/4 Zhang đã phục kích, đẩy Li xuống giếng, sau đó lấy gạch đập vào đầu và dùng súng sốc điện tấn công khi nạn nhân muốn trèo lên.

Gây án xong, nghi phạm cho biết đã dùng điện thoại của bà Li để ngụy tạo tin nhắn giả, dựng chuyện Li muốn đi chơi dài ngày.

Thế nhưng cảnh sát đã lập tức nghi ngờ về những tội ác tày trời, khi mà 2 người phụ nữ lần lượt tử nạn dưới giếng nông trong nhà riêng của Zhang ở thị trấn Hồ Lô Đảo, tỉnh Lam Ninh.

Zhang thú nhận việc phi tang 2 thi thể dưới giếng. (Ảnh: Hldnews.com)

Đối với vụ án trước đây, Zhang vừa khai nhận hành động dìm chết vợ trong lu nước rồi mới đặt thi thể xuống giếng.

Nguyên nhân giết người cũng là do mâu thuẫn tình cảm. Hai vợ chồng đã nhiều lần cãi nhau to tiếng do người vợ buộc tội Zhang có mối quan hệ ngoài luồng.

Dù vậy vào năm 2014, Zhang đã thuyết phục được gia đình vợ tin rằng tất cả chỉ là tai nạn. Y cũng không bị truy tố hình sự ngay sau đó.

Hiện giờ, nghi phạm họ Zhang vẫn đang bị giam giữ để tiến hành điều tra xét xử.