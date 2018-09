Người đàn bà đâm con trai 2 tuổi tử vong trong nhà nghỉ rồi cắt tay tự tử

Ngày 3/9, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An đang tiến hành điều tra làm rõ vụ người phụ nữ dùng dao đâm chết con 2 tuổi rồi tự tử nhưng bất thành.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, chiều 30/8, do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng nên Võ Thị Thanh Hoàng (31 tuổi, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đưa con ruột của mình là Lê Tấn Đạt (2 tuổi) tới nghỉ tại nhà nghỉ G.H, ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc.

Tại đây, Hoàng dùng dao đâm nhiều nhát vào người của con ruột. Sau đó, người phụ nữ kiểm tra thấy con mình đã tử vong thì dùng dao cắt vào cổ tay tự tử nhưng không chết. Người dân phát hiện sự việc nên đưa Hoàng đi cấp cứu và báo công an.

Công an đã có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời quyết định tạm giữ Hoàng để điều tra về hành vi "Giết người".