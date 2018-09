Người có ít cơ bắp và lực nắm tay yếu dễ "chết sớm" hơn người có cơ bắp khỏe mạnh?

Theo Independent, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Michigan, Mỹ đã tiến hành phân tích dữ liệu tổng hợp từ 8.326 nam và nữ giới Mỹ có độ tuổi từ 65 trở lên. Họ cũng tính đến các yếu tố xã hội học, tình trạng sức khỏe, tiền sử hút thuốc,…



Để đo tình trạng sức khỏe của mỗi người, nhóm đã tiến hành đo sức mạnh khi nắm tay của họ bằng lực kế. Lực nắm tay được coi là một tiêu chí phản ánh sức mạnh tổng thể của một người và nó tương đối dễ đánh giá.

Theo đó, tình nguyện viên sẽ dùng hết sức để nắm chặt tay trên lực kế và lực ép đó sẽ được quy đổi ra kg. Đối với nam giới, lực nắm tay dưới ngưỡng 39kg được coi là yếu và ở nữ giới là dưới 22kg.

Từ bộ dữ liệu, nhóm nghiên cứu nhận thấy có 46% người trong toàn bộ 8.326 người bị đánh giá là có lực nắm tay yếu hơn ngưỡng giới hạn do nhóm đặt ra. Đặc biệt khi so sánh về tuổi thọ, nhóm phát hiện những người có lực nắm tay yếu hơn ngưỡng giới hạn có nguy cơ chết sớm hơn 50% so với những người có cơ bắp và lực nắm tay mạnh.

Nhà nghiên cứu Kate Duchowny, tiến sỹ dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Michigan chia sẻ: "Việc duy trì sức mạnh cơ bắp trong suốt cuộc đời, đặc biệt về sau này cực kỳ quan trọng đối với tuổi thọ và sự lão hóa của một cá nhân".

Duchowny cho rằng, sức mạnh cơ bắp có thể là yếu tố dự báo quan trọng cả về sức khỏe lẫn tuổi thọ của một người.

Ông nhấn mạnh: "Nghiên cứu này nhằm khẳng định tầm quan trọng của việc sử dụng các phép đo lực nắm tay và việc thăm khám sức khỏe định kỳ đối với nhóm người cao tuổi và trung niên. Lực nắm tay đóng vai trò dự báo sớm về bệnh tật để có những can thiệp y tế kịp thời, qua đó tăng tuổi thọ cho mỗi cá nhân".

Có lẽ ở mọi lứa tuổi, việc chăm sóc sức khỏe bản thân và học cách nhận biết tình trạng sức khỏe qua các dấu hiệu như lực nắm tay là vô cùng quan trọng. Nếu cảm thấy lực nắm tay bị yếu đi hay không có cảm giác nắm tay tốt nhất, bạn hãy tới ngay bác sỹ để thăm khám và tìm hiểu nguyên nhân.

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Gerontology: Medical Sciences mới đây.