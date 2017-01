Người bán trái cây từng bị công an quật ngã lại bị bắt giữ

Một nguồn tin của xác thực, Công an Q.6, TP.HCM hiện đang tạm giữ để điều tra đối với anh Phạm Thiện Minh Phong (SN 1989, ngụ Q.Bình Tân) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Đáng nói anh Minh Phong là người từng gây chú ý dư luận khi bị cán bộ công an của Công an P.4, Q.6 quật ngã trên phố xảy ra giữa tháng 4/2016. Lần này, anh Minh Phong bị điều tra về hành vi “phản kháng” lại lực lượng trật tự đô thị.

Nguồn tin nói trên cho hay, khoảng 9h45 sáng 30/12/2016 tổ công tác trật tự đô thị P.4, Q.6 đi làm nhiệm vụ trên địa bàn. Tại hẻm 234 đường Phạm Phú Thứ, tổ công tác phát hiện anh Minh Phong bán trái cây bằng xe ba gác tự chế, được cho là lấn chiếm lòng lề đường.

Lúc này, ông Nguyễn Hữu Anh Minh – cán bộ Trật tự đô thị của UBND P.4 tiếp cận, thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu Minh Phong đưa xe về trụ sở UBND phường để xử lý.

Quá trình làm việc, anh Minh Phong có hành vi phản ứng quyết liệt lại ông Minh. Cụ thể Minh Phong đã điều khiển xe ba gác tự chế tông thẳng về phía ông Minh, khiến người này bị mắc kẹt vào xe.

Sau đó Minh Phong điều khiển xe, kéo lê ông Minh đi 1 đoạn gần 100m, dùng chân đạp ông Minh xuống đường.

Ngay sau đó, tổ công tác UBND P4 đã khống chế Minh Phong và trình báo công an địa phương để xử lý.

Trước đó, giữa tháng 4/2016, người đàn ông bán hàng rong từng có lần “va chạm” với lực lượng công an cũng ngay đường Phạm Phú Thứ, P.4, Q.6. Lần đó đoạn clip do người dân quay lại, phát tán trên mạng mô tả chi tiết diễn biến thượng sĩ Lương Việt Hà thuộc Công an P.4, Q.6 đã giằng co, quật ngã anh Minh Phong xuống đường, xung quanh có nhiều người dân bức xúc, phản ứng.

Anh Minh Phong sau đó được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và phải điều trị dài ngày.

Khi báo chí phản ánh, Công an TP.HCM vào cuộc xử lý. Người phát ngôn của Công an TP.HCM cho biết, thượng sĩ Hà có những vi phạm nhất định như: không được phân công nhiệm vụ dọn dẹp người buôn bán lấn chiếm vỉa hè; có hành động xử lý không đúng kỹ năng, quá nóng nảy…

Thượng sĩ Hà sau đó đã bị đình chỉ công tác để xử lý.