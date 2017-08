Nghịch cảnh đáng thương của cháu bé 1 tuổi bị bạo hành

Ai đã bạo hành đứa trẻ vô tội?

Ngày 3.8, bé T.T.A được một người đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Việt Nam - Cu Ba, Hà Nội trong tình trạng co giật, li bì, tổn thương trên chân tay, bộ phận sinh dục.

Kết quả CT não tại BV Việt Nam - Cu Ba cho thấy: Máu tụ dưới màng cứng, chấn thương sọ não. Ngay lập tức, bé T.A được chuyển sang BV Nhi Trung ương.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm các chức năng tim, phổi... và có kết quả bình thường. Tuy nhiên, kết quả CT sọ não cho thấy, bé T.A có xuất huyết não màng não vùng đỉnh bên phải, bầm tím chân tay, bộ phận sinh dục bầm tím.

Qua kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị chấn thương sọ não phần mềm da và dưới da.

Mặc dù bé trai bị bạo hành như vậy nhưng không có người thân bên cạnh. Ngay cả người đưa bé vào cấp cứu cũng bỏ bé lại. Bằng mọi nỗ lực, cơ quan công an đã tìm ra người bỏ lại bé T.A trong tình trạng nguy kịch.

Người phụ nữ bỏ bé T.A lại là Nguyễn Thanh Hằng (sinh năm 1978, trú tại 58 phố Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội).

Khi tìm ra người phụ nữ này, manh mối về người mẹ của bé T.A được hé lộ. Mẹ bé T.A là Đ.L.H. (sinh năm 1983, trú tại phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm).

Tuy đăng ký hộ khẩu tại địa chỉ trên nhưng nhiều năm nay, chị Đ.L.H. đã không ở đây. Hàng ngày, chỉ có mẹ chị H. về đây phụ giúp người họ hàng bán hàng kiếm sống.

Mẹ của bé T.A có hoành cảnh hết sức đặc biệt. Chị Đ.L.H. lấy chồng sinh được 3 người con nhưng chồng vướng vào tù tội. Đ.L.H. bỏ lại con cho mẹ đẻ và đi đâu không ai rõ. T.A được sinh ra lúc nào bà ngoại cũng không hay.

Trước khi T.A chào đời, chị Đ.L.H. đã sinh một người con nhưng để lại cho nhà nội nuôi. Như vậy, T.A là con thứ 5 của chị Đ.L.H.

Theo cơ quan công an, tháng 8.2016, chị Đ.L.H. bị công an bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy nhưng được tại ngoại do đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Tuy nhiên, vào tháng 7.2017, chị Đ.L.H. tiếp tục bị Công an phường Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bắt vì buôn bán ma túy.

Sau khi mẹ bị bắt, T.A được giao cho bạn mẹ nuôi. Sau đó, bạn mẹ lại đưa T.A cho chị Nguyễn Thanh Hằng - người bị nghi bạo hành bé T.A - ở Yên Phụ chăm sóc.

Quá trình điều tra nhân thân của Đ.L.H., cơ quan điều tra xác định, năm 2003, H. kết hôn với anh P.N.Q. và có 3 con chung. Đến năm 2012, H. và anh Q. chia tay, sau đó, H. mang 3 đứa con về cho bố mẹ đẻ nuôi.

Ngay sau đó, H. tiếp tục quan hệ với anh T.H.T. và có thêm 1 con chung vào năm 2015. Không lâu sau, H. bị bắt về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan Công an, H. có nguyện vọng nếu bị TAND quận Hoàn Kiếm bắt thi hành án, thì người mẹ này không muốn đưa con vào trại, cũng như không muốn gửi con đến Trung tâm bảo trợ xã hội.

H. đã làm các thủ tục trao quyền nuôi cháu T.A. cũng như các tư cách pháp lý cho một người bạn.

Cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để tìm ra người đã bạo hành bé T.T.A.

Hành vi bạo hành cần được xử lý

Bé T.A sinh ra có mẹ và theo thông tin từ bệnh viện, hiện đã có người nhận là ông bà ngoại, bà nội của cháu T.A. Bé có đủ mẹ và ông bà nhưng lại bị bạo hành mà không ai hay biết.

Đến thời điểm này, bà N.T.K.A. (51 tuổi, ở Phúc Xá, Long Biên, Hà Nội) cho biết, trong giấy chứng sinh thì T.A mang họ của con trai mình.

Theo lời bà K.A, chị Đ.L.H từng sống chung như vợ chồng với con trai bà và đã có một cô con gái ba tuổi. Sau khi bố cháu bị bắt vào tháng 12.2016 và mẹ cháu bị bắt vào tháng 7.2017 thì bà K.A. chăm sóc cô cháu gái này.

Sau khi con trai bà K.A. bị bắt thì Đ.L.H. biết có bầu. Khi bị bắt, Đ.L.H. khai với công an là T.A là cháu nội của bà K.A.

Bà K.A cho biết thêm, gia đình đã vào thăm bé T.A. Nguyện vọng của gia đình là xét nghiệm ADN xem bé T.A có đúng là cháu nội không? Nếu đúng gia đình sẽ làm thủ tục nhận nuôi cháu T.A trong trường hợp gia đình nhà ngoại không thể nuôi.

Dù chưa xác định T.A là cháu nội hay không bà K.A cũng xót xa: “Khi nhận được thông tin tôi đã tức tốc vào viện ngay. Nhìn cháu bị bạo hành toàn thân tôi xót quá. Bé còn quá nhỏ ai nỡ làm như vậy chứ.

Tôi mong cơ quan chức năng tìm ra người đã bạo hành bé T.A càng sớm càng tốt”.

Có mặt tại BV Nhi Trung ương, ông bà ngoại của bé T.A là ông Đ.V.V và bà H.T.N tỏ ra bất ngờ khi biết cháu mình bị bạo hành. Gia đình hiện rất khó khăn bởi hai ông bà không nghề nghiệp phải nuôi 3 cháu nhỏ (anh chị của bé T.A). Gia đình rất mong cơ quan điều tra tìm ra người đã hành hạ cháu ngoại mình.

Những ngày qua, các bác sĩ BV Nhi Trung ương thay nhau chăm sóc bé T.A. Chị Dương Minh Thu, Trưởng phòng công tác xã hội (BV Nhi Trung ương) kể: “Em bé rất xinh. Hôm đầu tiên bé vào viện, những vết lằn trên trán, trên chân và thân thể bé làm tôi rơi nước mắt.

Khi bế cháu, tôi thấy cháu co giật, chảy nhiều dãi và nôn suốt, nhưng không thể đặt cháu xuống để thay bỉm hay thay áo, vì chỉ cần hạ tay xuống là cháu khóc, giãy giụa như một bản năng sinh tồn”.

Một đứa bé sinh ra đã được xác định có mẹ cha và người thân nhưng bị bạo hành dã man. Một nghịch cảnh với hoàn cảnh đáng thương của bé.

Đứng về mặt pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật Nguyễn Anh - cho rằng, hành vi bạo hành của đối tượng đối với cháu bé là hết sức dã man, tàn bạo, bởi cháu bé hơn 1 tuổi có thể trạng rất non nớt.

Hành vi đánh cháu bé dẫn đến tổn thương não và bầm tím cơ thể là hành vi không thể chấp nhận được, nó đi ngược lại truyền thống đạo đức của Việt Nam cũng như trái với những quy định của pháp luật về quyền được chăm sóc và bảo vệ trẻ em đã được công ước quốc tế cũng như Hiến pháp, pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Luật sư Thơm phân tích, hình phạt cao nhất với tội danh giết người được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự là tử hình nếu trong trường hợp cháu bé không may thiệt mạng.

Còn trong trường hợp cháu bé được cứu sống, may mắn thoát chết thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm về phạm tội chưa đạt theo Điều 18 Bộ luật Hình sự và mức hình phạt cao nhất theo hướng dẫn của luật mới năm 2015 là 20 năm tù giam.

Thật may mắn, bé T.A đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại BV Nhi Trung ương. Cơ quan công an cũng đang hết sức tìm ra người nhẫn tâm hành hung dã man bé T.A.