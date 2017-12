Nghi vấn vợ dùng lò than sưởi ấm khiến chồng tai biến chết cháy

Chiều 20-12, ông Ngô Hoàng Hiếu, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 1 người chết cháy. Nạn nhân được xác định là ông Võ Hoàng Việt (SN 1968; ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, một số người dân ở tuyến dân cư thuộc ấp Mỹ Lợi (cách nhà ông Việt khoảng 70 m) phát hiện căn nhà của ông Việt phát hỏa dữ dội nên tri hô và thông báo cho cơ quan chức năng địa phương đến ứng cứu.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi thì căn nhà bằng cột gỗ, mái lợp lá này đã gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện ông Việt chết cháy bên trong.

Nạn nhân được đắp chiếu để chờ lực lượng chức năng đến khám nghiệm. Ảnh: T.Giang.

Được biết, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn này, vợ ông Việt đi bán nhang ở tận tỉnh Đồng Tháp. Thời gian gần đây, do bị ông Việt bị bệnh tai biến nên vợ chồng ông đã cất căn nhà (cách nhà cũ khoảng 80 m) để sống riêng với các con.

"Trước mắt, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 5,4 triệu đồng để lo hậu sự cùng với một số nhu yếu phẩm khác trị giá khoảng 2 triệu đồng.

Đến chiều nay, lực lượng chức năng ở tỉnh An Giang sẽ sang khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân vụ cháy.

Tuy nhiên, hiện có 2 nghi vấn về nguyên nhân vụ hỏa hoạn này là do chập điện hoặc do vợ ông Việt dùng lò than để sưởi ấm cho ông này nên gây ra sự cố đáng tiếc"- ông Hiếu nói.