Nghi vấn bé gái 5 tuổi ở nhà một mình, bị U60 xông vào sàm sỡ

Chiều 17.4, PV Báo Lao Động đã tìm đến gia đình chị Huỳnh Thị Thu Thủy (quận Tân Bình, TPHCM) để nghe trình bày lại vụ việc con gái của chị Thủy là bé T.T.N (5 tuổi) bị ông N.V.C (60 tuổi) xông vào nhà đóng cửa lại và có hành vi dâm ô con gái chị.



Theo chị Thủy, khoảng 10h sáng 14.4 vì đi lấy hàng, nên chị đã gọi con gái lớn, ra coi cửa hàng bán bàn ghế thay.

Khi con gái lớn ra cửa hàng để trong coi, chỉ còn một mình bé N ở nhà chơi. Trong khoảng thời gian N ở nhà một mình, ông C đã tự ý xông vào nhà của chị Thủy, đóng cửa lại và nghi là có hành vi giở trò đồi bại với bé N.

Sau khi chị Thủy về tới nhà, nhìn vùng kín của con sưng đỏ, tra hỏi thì được bé N kể lại là do chú C dùng bàn tay xâm phạm vào vùng kín làm bé đau.

Nghi ngờ con gái bị ông C có hành vi dâm ô, chị Thủy lên Công an phường 14, quận Tân Bình trình báo vụ việc. Sau đó, bé N được đến BV Nhi Đồng 1 để kiểm tra.

Qua thăm khám, bác sĩ nghi bé có dấu hiệu bị xâm hại nên yêu cầu đưa bé N qua Trung tâm Pháp y TPHCM để giám định pháp y theo đúng quy trình.

Sau khi có đơn tố cáo của chị Thủy, Công phường 14 cùng Công an quận Tân Bình vào cuộc xác minh và mời ông C lên làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu ông C thừa nhận có tự ý vào nhà bé gái. Công an đã tạm giữ hành chính ông C để lấy lời khai.

Chiều 17.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Ngọc Nữ - Chủ tịch Hội bảo vệ trẻ em TPHCM cho biết, Hội đã nhận được đơn trình báo của chị Thủy về vụ người đàn ông 60 tuổi có hành vi dâm ô con gái của mình.



"Hội đang tiến hành mọi thủ tục pháp lý để vào cuộc bảo vệ bé, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra vụ việc và xử lý nghiêm đối tượng theo pháp luật", bà Nữ nói.

Chị Thủy đang chờ đợi pháp luật sẽ lấy lại công bằng cho con gái chị.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo công an phường 14, quận Tân Bình xác nhận, vụ việc bé N đã được công an phường tiếp nhận và đang phối hợp với công an quận để điều tra làm rõ vụ việc.



Hiện vụ việc đã vượt quá thẩm quyền của công an phường 14 nên toàn bộ hồ sơ được chuyển lên Công an quận Tân Bình để điều tra.