Nghị lực phi thường của người phụ nữ không tay, không chân, bị cha mẹ bỏ rơi truyền cảm hứng cho hàng triệu người

Thế nhưng Amy Brooks, 37 tuổi, đến từ Pittsburgh (Mỹ) vẫn mạnh mẽ sống đến tận ngày hôm nay. Cô đã tự lập trong mọi sinh hoạt cá nhân, cũng như không để những khuyết tật bẩm sinh ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Thậm chí cô gái này còn có cho mình một tài khoản Youtube nổi tiếng có tên "How does she do it?" (Tạm dịch: Cô ấy đã làm thế nào?) với một loạt video truyền cảm hứng đến người xem.

Chân dung Amy Brooks, con người khuyết tật nhưng đầy nghị lực.

Cô gái đầy nghị lực này được sinh ra với chẩn đoán là mắc bệnh Tetenocomelia bẩm sinh, một khuyết tật bẩm sinh ảnh hưởng đến cả bốn chi.

Các bác sĩ cũng nghi ngờ khả năng sống độc lập của cô bé và cha mẹ cô cũng không chấp nhận đứa con của họ lại khuyết tật.

Chính bởi thế Amy đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi ngay sau khi sinh, và họ thậm chí còn yêu cầu nhân viên bệnh viện đưa cô vào phòng khác và không cho cô ăn.

HIện cô đã sử dụng xe lăn đặc biệt và chi giả để sinh hoạt tiện lợi hơn.

May mắn thay, cô gần như ngay lập tức được nhận nuôi bởi gia đình Brooks, nơi đã nuôi dưỡng cô trong sự yêu thương.

Mọi thành viên trong gia đình này đều luôn khuyến khích cô, là nguồn động lực để Amy có thể sống tự lập từ việc nấu ăn, viết lách, cho đến chụp ảnh vào quay phim.

"So với những người bình thường, tôi phải làm mọi thứ theo một cách khác khó khăn hơn, nhưng tôi hoàn toàn có thể làm được", Amy mạnh mẽ cho biết.

Và mặc dù không có gì dễ dàng với một người khuyết tật, trong suốt những năm qua, cô ngày càng trở nên độc lập hơn và thậm chí còn học lái xe.

Từ ngày nhỏ Amy đã luôn tự lập.

Amy tự điều hành kênh YouTube của riêng mình, nơi mà cô ấy cho người theo dõi thấy cách cô ấy sống, làm việc và sinh hoạt hàng ngày. Điều đặc biệt là cô đã tự sản xuất các video của mình mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào.



"Tôi biết mình không phải một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhưng tôi thích chụp ảnh, tôi có thể sử dụng miệng, cằm và vai để làm mọi thứ", cô chia sẻ.

"Ban đầu, việc đứng trước máy quay thật đáng ngại, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một cách thú vị để khích lệ người khác". Những phản hồi tích cức trên các trang mạng xã hội cho thấy Amy đã đúng.

Cô bé Amy luôn tươi cười và lạc quan.

Kể từ khi viết phần đầu tiên của cuốn tự truyện vào năm 2014, Amy đã thực hiện việc trở thành một người truyền cảm hứng.

Amy nói: "Tôi thích chia sẻ câu chuyện của mình với người khác, không phải vì tôi cảm thấy mình làm được điều gì tuyệt vời, mà bởi tôi tin rằng thông điệp của tôi là một sự thúc đẩy đối với những người ngoài kia, rằng chúng ta ở đây vì một lý do và mỗi người trong chúng ta đều có một mục đích sống nào đó".



Amy khi còn nhỏ đã có thể chơi một mình.

Janet, mẹ nuôi của Amy cho biết: "Tôi không muốn Amy có một cuộc sống dựa dẫm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con bé sẽ độc lập và làm nhiều việc như bây giờ. Con bé luôn khiến người khác yên tâm khi để nó một mình".

Hiện tại Amy đang học may vá và cô cũng đang đăng bán các sản phẩm thủ công do chính tay mình làm trên trang mạng Facebook cá nhân.