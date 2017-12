Nghi chồng có bồ, nhờ anh trai và anh rể đi đánh ghen, cắt tóc tình địch

Ngày 16/12, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoàng Yến (32 tuổi); Nguyễn Thanh Văn (anh trai Yến) và Hà Danh Hằng (anh rể Yến) cùng trú tại xã Hưng Đông (TP. Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi làm nhục người khác.



Cơ quan điều tra thông tin, trước đó Yến nghi ngờ chồng mình có quan hệ bất chính với chị Thương (trú cùng xã Hưng Đông) nên đã lên kế hoạch để đánh ghen, dằn mặt tình địch.

Chiều 11/12, Yến kể chuyện chồng mình ngoại tình rồi rủ Văn và Hằng cùng đi đánh ghen với mình.

Cả nhóm sau đó thuê taxi đến chỗ làm của chị Thương. Đến nơi, Yến và Hằng ngồi chờ trên xe. Văn sau đó vào tận nơi, dùng điện thoại gọi vào số máy của thị Thương do Yến cung cấp để nhận diện. Khi thấy chị Thương cầm máy, Văn xác định đúng người cần đánh ghen nên đi ra ngoài.

Nguyễn Thanh Văn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Hữu Trọng).

Cả nhóm sau đó lên taxi đi đến khu vực xa dân cư để chặn đường chị Thương.

Khoảng 17h30’ cùng ngày, chị Thương đi xe máy về nhà, khi đi qua cánh đồng ở xóm 1 (xã Nghi Liên) đã bị nhóm của Yến chặn lại.

Hằng đứng từ xa canh gác còn Văn lao tới khống chế, khóa 2 tay chị Thương ra sau lưng. Yến sau đó cầm kéo sắt lao đến cắt tóc chị Thương. Do nạn nhân chống cự đã khiến kéo chọc vào đầu làm rách da, chảy máu.

Sau khi đánh ghen, làm nhục chị Thương, các đối tượng lên taxi bỏ trốn. Chị Thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa 115 để băng bó vết thương.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã rà soát các đối tượng. Ngay trong đêm, công an đã bắt giữ Yến cùng Văn và Hằng để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 3 đã khai nhận toàn bộ hành vi hành hung chị Thương do ghen tuông.

Trong số các đối tượng trên, Nguyễn Thanh Văn đã có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ năm 2015 tại Trung tâm cai nghiện TP. Vinh.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.