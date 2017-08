Nghệ An: Em gái viết đơn kêu cứu tố anh trai bị người thân đánh tử vong khi đi ăn giỗ

Ngày 2/8, chị Phạm Thị An (SN 1992, trú tại khối Hưng Châu, phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An) cho biết, chị đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng mong muốn các cơ quan vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh trai mình là Phạm Văn Đồng (SN 1979).



Trong đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng và cơ quan thông tấn báo chí, chị An nêu rõ: Vào ngày 23/7, chị và anh trai là Phạm Văn Đồng (SN 1979) đến nhà dì là Trần Thị Lan (phường Vinh Tân) để ăn giỗ.

Trong quá trình ăn giỗ, anh Đồng sang mâm người thân là các cậu, anh để chúc rượu nhưng bị từ chối.

Chị An trình bày sự việc với PV.

"Anh Đồng cầm chén rượu ra mâm của một số người họ hàng mà anh Đồng gọi bằng cậu để chúc rượu. Em không biết vì sao anh trai em lại bị đuổi về.

Em có nghe một người trong mâm nói to rằng: 'Nhà mi (mày) không đủ tư cách mời rượu choa (chúng tao)', sau đó em nghe cậu Định nói 'Mi cút về mâm mi đi'", chị An kể lại.

Khoảng 19h5’ cùng ngày, chị An có việc nên về trước. Nhưng khoảng 20 phút sau thì chị An nhận được cuộc điện thoại báo "Về mà đưa thằng Đồng đi viện. Đánh nhau chảy máu rồi".

Nghe vậy, chị An vội chạy đến thì thấy anh Đồng nằm gục, máu chảy lênh láng ở đầu. Vị trí anh Đồng nằm cách đám giỗ khoảng 25m. Khi đến nơi, chị An không thấy người thân mình đâu cả. Ngay sau đó, chị An đã đưa anh Đồng đi bệnh viện đa khoa TP. Vinh để cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân Đồng sau đó được chuyển đến bệnh viện HNĐK Nghệ An. Sáng hôm sau, anh Đồng được chẩn đoán bị xuất huyết não không cứu chữa được và tử vong sau đó.

Theo chị An kể lại, khi chị đưa anh Đồng vào bệnh viện thì anh Đồng vẫn còn tỉnh táo. Lúc này, anh Đồng có nói với chị An rằng bị người thanh niên tên Thắng (cùng anh em họ hàng với anh Đồng) đánh. Anh Đồng cũng nói với chị An báo công an để cứu anh.

Hiện gia đình chị An mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân để anh trai được yên nghỉ.

Tìm hiểu sự việc, chị An cho biết, trong thời gian đến ăn giỗ thì anh Đồng có xảy ra xích mích với cậu ruột là Nguyễn Bá Định. Sau đó, một người khác lao vào đánh anh Đồng.

Bị đánh, anh Đồng chạy vào bếp nhà cạnh đó vớ lấy con dao ra dọa chém. Ông Định và một người khác chạy về nhà gần đó. Lúc này, anh Đồng chỉ đứng ngoài dạo chém thì bị mọi người thách đố vào trong.

Sau đó, anh Đồng và mọi người xảy ra đánh nhau. Bị đánh, anh Đồng cố vùng chạy nhưng không được và bị đánh gục.

Sau khi xảy ra sự việc xảy ra, gia đình anh Đồng đã trình báo đến công an phường Vinh Tân, Công an TP. Vinh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía cơ quan điều tra.

Liên lạc với công an phường Vinh Tân, phía đơn vị này cho biết, hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an, TP. Vinh thụ lý nên phía công an phường không thể cung cấp thông tin. Phía Công an TP. Vinh cho biết, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.