Ngày thứ 2 nghỉ lễ Quốc Khánh: 22 người chết vì tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an tình hình tai nạn giao thông ngày 3/9, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 33 người.



Trong đó Đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 22 người, bị thương 31 người. Đường sắt: xảy ra 1 vụ, làm bị thương 2 người.

Đường bộ kiểm tra 3.238 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2 tỷ 543 triệu đồng, tạm giữ 18 ô tô, 325 xe mô tô, tước 243 GPLX; Đường bộ cao tốc đã kiểm tra xử phạt 36 trường hợp vi phạm, phạt 27,5 triệu đồng. Đường thuỷ kiểm tra xử phạt 315 trường hợp vi phạm, phạt 253 triệu đồng.

Cũng trong ngày 3/9, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 30 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng gió thông.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.