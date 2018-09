Ngày mai (7.9) không khí lạnh tràn về: Bắc Bộ rét đến mức nào?

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ chiều và đêm mai, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ). Trong ngày 8-9.9.2018, mưa to đến rất to có khả năng mở rộng xuống phía Nam và tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Trong đợt gió mùa đông bắc này, nhiệt độ thấp nhất ở các các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ, vùng núi phía Bắc 19-22 độ, trong đó nền nhiệt thấp nhất trong ngày sẽ rơi vào buổi sáng các ngày 8-9.9.2018 tức là vào khoảng sáng thứ 7 và sáng chủ nhật tuần này, với mức nhiệt đêm và sáng là 21-24 độ thì ở Bắc Bộ trời sẽ cảm thấy se se lạnh, còn ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ từ 19-22 độ, vùng núi cao có thể xuống dưới 17 độ nên sẽ có cảm giác rét nhẹ.

Tại thủ đô Hà Nội, từ chiều và đêm mai, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng, kèm theo đó là mưa rào và dông, thậm chí là mưa to và gió giật mạnh, nền nhiệt thấp nhất ở thủ đô Hà Nội xuất hiện trong các ngày 8-9.9.2018 phổ biến 21-24 độ với mức nhiệt này thì người dân thủ đô cũng sẽ cảm nhận được cái se se lạnh dễ chịu do gió Đông Bắc tạo ra.

“Tuy nhiên chúng tôi cũng xin cảnh báo những hiện tượng cực đoan do không khí lạnh đầu mùa tạo ra, đó là hiện tượng lũ quét và trượt lở đất có khả năng xảy ra ở vùng núi phía Bắc, khu vực vùng núi phía Tây miền Trung, đặc biệt là khí lạnh đầu mùa thường tạo ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lôc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển ở vịnh Bắc Bộ từ đêm mai gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, gần sáng và ngày 8.9 tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh”- ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.