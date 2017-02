Ngáo đá, cháu sát hại bà nội ngày Tết

Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 5h20 sáng ngày 31/1 (mùng 4 Tết), người thân của bà Trương Thị Nhịnh phát hiện bà bị thương tích ở đầu.

Bà Nhinh được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Kiến An. Do vết thương quá nặng, bà đã tử vong.

Bước đầu điều tra lực lượng Công an xác định nghi can là Phạm Văn Cường, cháu nội bà Nhịnh. Cường bị nghi ra tay sau khi sử dụng ma túy đá.

Công an huyện Kiến Thụy (Công an TP Hải Phòng) đang điều tra, thẩm vấn nghi can Phạm Văn Cường (SN 1986) để làm rõ vụ việc.