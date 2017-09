Ngân hàng Nhà nước nói gì về chuyện cựu Phó thống đốc bị khởi tố?

Theo đó, thông báo ngày 8/9 của Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ, cơ quan này sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra khi có yêu cầu theo đúng quy định của luật pháp và cần đợi kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng.

Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, việc cựu Phó thống đốc chuyên trách vấn đề nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng bị khởi tố không ảnh hưởng tới công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động của ngân hàng.

Trước đó, vào chiều cùng ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, sinh năm 1954, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự. Ông Bình bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Phía Viện KSND tối cao cũng đã phê chuẩn các Quyết định của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Trước khi bị bắt, ông Bình từng nắm giữ nhiều chức vụ cao cấp trong ngân hàng nhà nước, như Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước. Năm 2005, ông được giao vị trí Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước và đảm nhiệm cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ vào năm 2015.

Trong thời gian nắm giữ vị trí Phó thống đốc, ông Bình cũng được giao kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) - công ty mà ông là người có đóng góp để xây dựng khi giữ vị trí Trưởng ban trù bị thành lập công ty. Ông Bình giữ chức vụ tại VAMC 1 năm, sau đó chuyển giao lại cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thành viên rồi Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC Nguyễn Quốc Hùng vào năm 2014 theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước.