Ngăn cản đánh nhau, công an xã bị côn đồ đâm trọng thương

Chiều 15-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Văn Hận (24 tuổi), Lê văn Tâm (29 tuổi) và Lê Minh Thuận (17 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Các đối tượng tại cơ quan Công an Trước đó, lúc 19h ngày 9-11, Hận và Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) đi nhậu về ngang nhà anh Lưu Văn Vũ (26 tuổi, ngụ ấp Đông Hà, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) thì cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Thấy vậy, anh Vũ kêu Dương và Hận đến nơi khác cãi nhau. Tức giận, cả hai đòi đánh anh Vũ, nên Vũ chạy vào nhà kêu người ứng cứu. Lúc này, Dương dùng dao mang theo đuổi chém Vũ nhưng bị người thân của nạn nhân hỗ trợ chống trả lại. Cả hai bỏ chạy. Gia đình anh Vũ đã báo vụ việc cho cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Đông phân công đồng chí Nguyễn Văn Quý, Công an viên phụ trách ấp xuống hiện trường vụ việc. Tại đây, đồng chí Quý không thấy Dương và Hận nên lập biên bản tạm giữ xe máy và mang về trụ sở cơ quan Công an.

Nhưng sau đó, Dương và Hận điện thoại cho Thuận quay lại nhà Vũ tiếp tục chửi bới, đòi đánh nạn nhân. Lúc này, đồng chí Quý cùng với hai anh Phùng Văn Lũy, Trần Văn Minh, tuần tra nhân dân xã tiếp tục trở lại nhà anh Vũ giải quyết vụ việc. Các anh phát hiện nhóm của Dương chửi bới, đạp phá hàng rào nhà anh Vũ.

Thấy vậy, đồng chí Quý yêu cầu Dương cùng nhiều người khác về trụ sở Công an xã làm việc. Tuy nhiên, các đối tượng đẩy đồng chí Quý vào hàng rào và xông vào đánh anh Lũy và Minh.

Lúc này, Tâm chạy xe máy đến cùng với Dương, Hận, Thuận xông vào đánh đồng chí Quý. Đồng chí Quý chống trả thì bị Tâm dùng dao đâm gây thương tích. Hiện, đồng chí Quý đã được đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Đến ngày 14-11, Tâm, Hận, Thuận đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội, còn Dương bỏ trốn.