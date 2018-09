Nga-Syria quyết đánh sào huyệt thánh chiến Syria, IS liên tục tấn công người Kurd

Đây là vụ tấn công quy mô lớn thứ 2 của IS đánh vào chiến tuyến của SDF thuộc địa phận tỉnh Deir Ezzor trong tháng 08.2018. Cuộc tấn công trước đó IS tiến hành vào ngày 20.08.2018 nhắm vào vùng mỏ dầu do SDF kiểmsoát, khu mỏ dầu lớn nhất Syria al-Omar phía đông nam Deir Ezzor.

Mặc dù truyền thông SDF và liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS trên vùng sa mạc phía tây bắc Syria, nhưng rõ ràng vẫn tồn tại một cụm binh lực IS đủ lớn để tiến hành cuộc tấn công vào chiến tuyến của Lực lượng SDF do người Kurd (Đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd) dẫn đầu.

Đây cũng thể hiện sách lược "duy trì để tồn tại" của Mỹ, chiến đấu cầm chừng và duy trì sức chiến đấu của IS để biện minh cho sự hiện diện của quân đội ở Syria.



Trong những ngày qua, quân đội Syria triển khai một đơn vị lớn cựu binh thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA).

Lực lượng này đã đầu hàng và hòa giải với chính phủ phía đông Damascus và được điều động lên chiến tuyến phía bắc Hama, chuẩn bị cho cuộc tấn công vào tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS, nguyên Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda Syria) trên vùng nông thôn phía bắc Hama.

Theo các phương tiện truyền thông mạng xã hội Syria, nhiều nhóm cựu binh (FSA) trên vùng nông thôn Damascus sẽ được đưa đến tham chiến trong khu vực. Những nhóm cựu chiến binh (FSA) tham gia vào lực lượng quân tình nguyện chuẩn bị tiến công tiêu diệt Hayat Tahrir al-Sham là một phần trong chính sách hòa giải dân tộc của Damascus.

Động thái này nhằm lôi kéo các tay súng FSA quay trở về tham gia mặt trận quốc dân mở rộng chống lại Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) một nhóm khủng bố nguy hiểm, phải bị tiêu diệt tương tự như IS.

Ngày 29.08.2018, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc hội đàm với đối tác Ả rập Xê út Abdel Al-Jubeir tuyên bố.

Các nhóm chiến binh HTS, đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) tại Idlib đang bắt giữ các con tin dân sự để sử dụng làm lá chắn "sống" chống lại cuộc tấn công của quân đội Syria và chiến thuật "vô nhân đạo" này phải chấm dứt.

Ông Lavrov nhấn mạnh: "Vì những lý do dễ hiểu, Idlib trở thành lãnh địa lớn cuối cùng của những phần tử khủng bố đang cố gắng duy trì tình trạng khu vực leo thang và bắt giữ dân thường để sử dụng như lá chắn con người sống, duy trì lực lượng vũ trang trong các cuộc đàm phán với chính phủ Syria để bảo đảm sự tồn tại của họ cùng với những hành đông khủng bố tàn bạo.

Vì vậy, trên các quan điểm chống khủng bố và nhân đạo, 'khối ung nhọt' này phải được cắt bỏ.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm: "Cần phải khẩn trương tách biệt các nhóm vũ trang nổi dậy thông thường ra khỏi các tay súng khủng bố Jabhat al-Nusra, đồng thời đặt nền móng cho chiến dịch tiêu diệt các phần tử khủng bố này, thực hiện mọi điều để giảm thiểu rủi ro cho dân thường".

Thông tin truyền thông về cuộc hội đàm bí mật vào tháng 6 tại Damascus giữa các đại diện cấp cao của cơ quan tình báo Mỹ và Syria là "tin giả". Cố vấn đặc biệt của tổng thống Nga ở Trung Đông và châu Phi kiêm thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mikhail Bogdanov cho biết. Ngày 29.08.2018.

Trang tin Lebanon Al Akhbar cho rằng đại diện cấp cao của cơ quan tình báo Mỹ đã có chuyến công tác bí mật đến Damascus vào tháng 6 và tiến hành một cuộc tham vấn với chính phủ Syria.