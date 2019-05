Nếu trẻ có 1 trong 3 những đặc điểm sau thì quả thực cha mẹ rất may mắn và hãy để ý xem con mình có không nhé

Mỗi đứa trẻ đều là "thiên thần nhỏ" của cha mẹ, đặc biệt là một số trẻ ngoan ngoãn. Khi Tiểu Cát 24 tuổi thì bất ngờ mang thai ngoài ý muốn, sau đó cô quyết định giữ đứa bé và kết hôn. Lúc đầu Tiểu Cát cho rằng, mang thai đứa trẻ này sẽ rất bận rất mệt, và bản thân cô không có chút kinh nghiệm gì về việc chăm sóc trẻ.

Tuy nhiên, sau khi đứa trẻ chào đời, bản thân Tiểu Cát lại là một người chăm sóc em bé rất tốt. Mặc dù không thể thiếu sự chăm sóc tỉ mỉ của Tiểu Cát, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là đứa trẻ rất ngoan. Khi còn nhỏ, cơ bản đứa trẻ ăn xong rồi ngủ, khi tỉnh giấc thì tự mút tay mình và tự nằm chơi. Đặc biệt em bé của Tiểu Cát rất ít khi khóc, ngoại trừ một vài tiếng khóc khi đói.

Nhìn con lớn lên từng ngày, Tiểu Cát vô cùng hạnh phúc vì đã kiên trì giữ lại đứa trẻ, cảm thấy đứa trẻ đến bên mình chính là duyên phận, kết quả cũng chứng minh điều này. Mỗi ngày, khi Tiểu Cát nói chuyện với mọi người về đứa trẻ, họ đều ngưỡng mộ Tiểu Cát có phúc khí vì đã có một "thiên thần" như vậy.

Trên thực tế chỉ cần trẻ có một hoặc 2 đặc điểm thì cha mẹ đã rất có phúc khí.

1. Trẻ ăn uống tốt, không kén ăn

Đối với vấn đề ăn uống của trẻ, hầu hết các bà mẹ đều lo lắng mỗi ngày và thậm chí không ít bà mẹ, mỗi bữa cho trẻ ăn đều phải cầm bát chạy xung quanh trẻ, cưng nựng, dỗ dành trẻ ăn từng chút một. Đợi trẻ ăn xong, cơm canh đều đã nguội lạnh.

Nhưng với trẻ ăn uống tốt, từ nhỏ không kén ăn, mẹ chỉ cần mỗi ngày khi làm cơm xong, trẻ lập tức sẽ tự mình trèo lên ghế ngồi vào bàn tự ăn cơm. Đối với những trẻ như vậy, cha mẹ rất yên tâm, đồng thời cũng tiết kiệm được không ít thời gian, cũng như mỗi bữa cơm không phải ăn thức ăn nguội lạnh.

2. Trẻ không khóc, rất thích cười

Khi đứa trẻ khóc, tiếng khóc được truyền đến tai của cha mẹ, khiến cha mẹ rất buồn lòng, thậm chí làm tăng số lần cãi vã của cha mẹ. Ví dụ điển hình chúng ta thường thấy con cái của hàng xóm khóc, các cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau và đổ lỗi cho nhau tại sao không biết dỗ dành trẻ, chăm trẻ...

Đối với những đứa trẻ thích cười, niềm vui được truyền đến cha mẹ mỗi ngày và gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Tiếng cười của trẻ có thể nói là liều thuốc tốt nhất, đặc biệt là đối với con của mình. Chì cần nghe thấy tiếng con cười, ngay cả khi bản thân cha mẹ có điều gì đó không vui bên ngoài cũng đều lập tức tan biến. Do vậy, khi có đứa trẻ như vậy, cũng có thể nói rằng trẻ đã đến để "trả ơn" cho cha mẹ.

3. Thể chất của trẻ tốt, không dễ mắc bệnh

Đứa trẻ chỉ cần một khi bệnh, không chỉ trẻ khổ mà người lớn cũng bị ảnh hưởng, rất mệt mỏi. Tất cả cha mẹ đều cho biết, điều đáng sợ nhất là trẻ bị bệnh, mặc dù biết chỉ cần gặp bác sĩ uống thuốc đúng giờ thì trẻ sẽ nhanh hết bệnh. Tuy nhiên trong quá trình này, điều khó chịu nhất là, khi đứa trẻ gần khỏi, thì người lớn bắt đầu sinh bệnh.

Nếu thể chất của đứa trẻ tốt, thậm chí không dễ mắc bệnh, cho dù có mắc bệnh, cũng chỉ cần uống một chút thuốc bột pha, qua một, hai ngày trẻ sẽ khỏe lại. Đối với trẻ như vậy, thể chất tốt, cha mẹ cũng có thể bớt lo lắng, tinh thần vui vẻ.

Những đặc điểm này của trẻ cũng liên quan đến cha mẹ. Mỗi đứa trẻ quyết định những đặc điểm khác nhau khi nằm trong bụng mẹ và tất cả đều từ cha mẹ mà ra. Đứa trẻ là do cha mẹ lựa chọn, do đó tình yêu, cách giáo dục của cha mẹ đều vô hình ảnh hường đến trẻ. Trẻ ngoan ngoãn, khỏe mạnh chính là phần thưởng lớn nhất dành cho cha mẹ. Do vậy, trẻ có một trong 3 đặc điểm trên, chứng tỏ cha mẹ cũng rất may mắn.

Nguồn: Sohu