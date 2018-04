Nếu bị hạ độc bằng Novichok, cha con Skripal đã bị chôn từ lâu rồi

Trước những cáo buộc cha con ông Skripal bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok , ông Nikolay Kovalev - cựu giám đốc của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) - nói rằng, trước tiên, cần phải chứng minh được rằng chất độc đó thực sự là Novichok.

"Novichok không gây tác hại theo kiểu này", Sputnik dẫn lời giải thích của ông Nikolay Kovalev.

Theo cựu giám đốc FSB, nếu bị hạ độc bằng Novichok, "họ đã phải chôn cha con Skripal từ lâu rồi". Do đó, chất độc mà hai cha con cựu điệp viên Nga bị hạ độc có thể là một loại khác, không phải Novichok. Cựu quan chức tình báo Nga nói thêm, dường như người Anh đang “che giấu triệt để” sự thật.

Ông Kovalev nhấn mạnh, chất độc thần kinh Novichok được thiết kế nhằm để ám sát nên "trong trường hợp này, một là họ đã được uống thuốc giải độc ngay lập tức hoặc đó là một loại chất độc hại khác".

Cựu giám đốc FSB cũng lưu ý, vụ đầu độc ở Salisbury có khả năng liên quan đến "kiểu ngộ độc sinh hoạt, nghĩa là không phải chất độc hoá học và không liên quan đến chất độc thần kinh".

Ngày 6.4, Tiến sĩ Christine Blanshard, Giám đốc Y tế bệnh viện quận Salisbury cho biết, ông Sergei Skripal đang "phản ứng tốt với việc điều trị, cải thiện nhanh chóng và không còn trong tình trạng nguy kịch".

Trước đó, Yulia Skripal thông qua cảnh sát Anh cho biết, đã tỉnh lại một tuần qua và sức khỏe đang cải thiện từng ngày.



Cáo buộc Mátxcơva đứng sau vụ đầu độc cha con Skripal ở Salisbury, phía nam nước Anh vào ngày 4.3, London đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, đóng băng các liên lạc song phương, chính phủ và hoàng gia Anh cùng tẩy chay World Cup sắp tới ở Nga. Nhiều đồng minh của Anh, trong đó có Mỹ, Australia và nhiều nước EU cũng có động thái trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Phía Nga kịch liệt bác bỏ các cáo buộc của Anh và yêu cầu tham gia điều tra chung vụ Skripal. Hồi đầu tuần này, giám đốc phòng thí nghiệm quân đội Porton Down của Anh cho biết, các chuyên gia của họ không thể kết luận rõ ràng chất độc thần kinh là do Nga sản xuất, như các tuyên bố trước đó của Thủ tướng Theresa May và Ngoại trưởng Boris Johnson.