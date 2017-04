Nếu bắt V-League, các siêu trọng tài châu Âu sẽ sớm bị đuổi việc

Câu chuyện trọng tài ở V-League là một mớ bòng bong. Hôm qua, trọng tài Trần Xuân Nguyện được xử "trắng án", không mắc sai sót nào đáng kể trong trận đấu đầy tranh cãi giữa HAGL và FLC Thanh Hóa.

Tức là quyết định rút thẻ đỏ cho A Hoàng, bẻ còi từ chối bàn thắng của Văn Thanh, không bắt phạt đền khi Công Phượng, Văn Toàn va chạm với cầu thủ FLC Thanh Hóa trong vòng cấm … đều là quyết định đúng phương pháp trọng tài.

Thế nhưng, trước khi có buổi mổ băng, ông Trần Xuân Nguyện bị chính sếp của mình là ông Dương Văn Hiền ra lệnh tạm đình chỉ công tác.

Các trận đấu tứ kết lượt đi Champions League thật sự hấp dẫn

Kể ra điều đó mới thấy, ông Trần Xuân Nguyện quả là thiệt thòi so với những người đồng nghiệp châu Âu. Đêm qua, những cái tên hàng đầu của giới trọng tài lục địa già chả hiểu tai bay vạ gió gì, rủ nhau đồng loạt mắc lỗi.

Nicola Rizzoli làm hỏng trận Bayern Munich vs Real Madrid, Jonas Eriksson hẳn sẽ muốn quên trận Athletico Madrid vs Leicester còn Szymon Marciniak làm buồn fan Barca trong trận Juventus vs Barca. Riêng Daniele Orsato đã bắt một trong những đấu kém nhất sự nghiệp khi Dortmund gặp Monaco.

Đầu tiên và có lẽ là nghiêm trọng nhất, trọng tài Jonas Eriksson cầm còi trận Athletico Madrid và Leicester City đã "tưởng tượng" ra một quả penalty dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Quả phạt đền tưởng tượng của trọng tài Jonas Eriksson.

Các vị khách đến từ Anh Quốc đã có một trận đấu chấp nhận được trên đất Tây Ban Nha. Dù bị đối thủ áp đảo nhưng họ chơi chủ động và chỉ chịu thua với tình huống bước ngoặt ở phút 27.

Pha phạm lỗi của Marc Albrighton với Antoine Griezmann diễn ra ngoài vùng cấm. Trọng tài Jonas Eriksson cũng đứng rất gần tình huống xảy ra song vẫn kiên quyết chỉ tay vào chấm 11m. Và sai lầm của ông trọng tài đã khiến cục diện của trận đấu thay đổi, với nỗi đau thuộc về Leicester City.

Tiếp theo đó, trọng tài Daniele Orsato trận Dortmund vs Monaco cũng chẳng hề kém cạnh. Vị vua áo đen người Italia công nhận bàn thắng của Kylian Mbappe ở phút 19 dù sao trẻ người Pháp đã việt vị cả nửa mét.

Vị vua áo đen người Italy công nhận bàn thắng của Kylian Mbappe ở phút 19 dù sao trẻ người Pháp đã việt vị theo cách không thể rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, cũng nên "khen ngợi" trọng tài Orsato vì nhờ có ông mà màn rượt đuổi tỷ số trên Signal Iduna Park trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Barcelona sau khi hưởng lợi bởi hàng loạt quyết định của trọng tài trong trận gặp PSG đã phải nhận "trái đắng" trong trận đấu với Juventus.

Tình huống Neymar sút bóng vào tay Giorgio Chiellini trong vòng cấm không lâu sau khi trung vệ của Juventus ghi bàn thắng thứ 3, đáng lẽ ra phải làm một quả phạt đền.

Tình huống Neymar sút bóng vào tay Giorgio Chiellini trong vòng cấm.

Trọng tài Marciniak đứng ngay gần nhưng không dám đưa ra quyết định thổi phạt. Nếu đó là một quả 11m và Messi hay Suarez thành công, Barca sẽ có một bàn thắng trên sân khách và có chút hy vọng lội ngược dòng rõ ràng hơn.

Cuối cùng, ở trận đấu giữa Bayern Munich và Real Madrid trên sân Allianz Arena, trọng tài chính Nicola Rizzoli cũng khiến người ta không thể quên tên ông với pha thổi phạt 11m gây tranh cãi dù bóng có vẻ chưa chạm tay Carvajal.

Trọng tài chính Nicola Rizzoli thổi phạt 11m gây tranh cãi dù bóng có vẻ chưa chạm tay Carvajal.

Các vị vua áo đen dường như đang không theo kịp tốc độ của bóng đá hiện đại, có lẽ đó là câu chuyện mà FIFA sẽ phải cân nhắc rất nhiều. Sau những sai lầm "có tính hệ thống" kể trên, những công nghệ hiện đại như VAR (video hỗ trợ trọng tài) hẳn sẽ là cứu cánh cho những ông vua sân cỏ, qua đó giúp bóng đá trở nên công bằng và hấp dẫn hơn.