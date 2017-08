Nếu bạn đã quá chán thế giới thực tại, hãy chuẩn bị hành lý cho một cuộc phiêu lưu vào lòng đất

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Mack Lamoureux trên trang Vice.com.

Cách đây không lâu lắm khi tôi làm ca đêm ở khu sản xuất dầu, mọi người thường nghe chương trình Coast to Coast AM cùng George Noory để giết thời gian. Nếu bạn chưa từng nghe qua cái tên này này thì đây là chương trình có thể biến show radio tẻ nhạt nhất trở nên vô cùng hấp dẫn.

Đáng tiếc rằng chương trình lại rơi vào tay những kẻ cuồng thuyết âm mưu lải nhải không ngừng về âm mưu phân biệt chủng tộc và tại sao đổ hóa chất xuống nước lại biến bọn ếch thành lũ đồng tính.

Một đêm vào nửa thập kỷ trước khi tán chuyện cùng với đồng nghiệp, tôi nghe loáng thoáng trên radio về một thứ không tưởng - ngay cả là đối với Coast to Coast - giả thuyết Trái Đất Rỗng.

Tôi không nhớ nổi tên của nhân vật khách mời, nhưng ông nói về một thế giới khác đang tồn tại ngay chính trong lòng thế giới này. Dưới lòng đất tồn tại một mặt trời khác, những thung lũng tuyệt diệu, một vài bộ lạc người Israel, và khủng long.

Khủng long hẳn hoi!

Thành thực mà nói là nếu có một thế giới khác bên trong trái đất thì ai trong số chúng ta lại không muốn rời bỏ cái thế giới hỗn loạn này để sống trong thế giới ngầm lộng lẫy?

Cho nên trong một nỗ lực đầy tuyệt vọng để thoát ra khỏi xã hội hiện đại, tôi quyết định đào sâu hơn lịch sử của học thuyết trái đất rỗng và trò chuyện với những tín đồ đến tận ngày nay vẫn tin vào học thuyết đó.

Giờ đây những giả thuyết này đã phát triển thành vô số các phiên bản khác nhau.

Cho nên thứ lỗi cho tôi, việc đề cập đến tất cả thực sự có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của biên tập viên (may mắn là nếu bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về trái đất rỗng, Will Storr có viết một bản tóm tắt lịch sử đồ sộ cho trang Independent, kể cả thời kỳ hoàng kim của Coast to Coast )

Nào, hãy cùng bắt đầu với phiên bản trái đất rỗng của CliffsNotes!

Cha đẻ của trào lưu này chính là Edmond Halley - chính là Halley của sao chổi Halley. Nhà khoa học của thế kỷ XVII này cho rằng trái đất rỗng và vỏ ngoài của trái đất (nơi chúng ta đang sinh sống) dày khoảng 804.672 mét với nhiều lớp vỏ bên dưới.

Halley cho rằng hình ảnh mặt cắt của trái đất giống như bảng phi tiêu với những vòng tròn đồng tâm. Ông nghĩ ra ý tưởng thế giới ngầm này đang can thiệp vào từ trường của trái đất khiến la bàn chỉ bất thường ở vị trí gần hai cực.

Ý tưởng này tồn tại trong khoảng một thế kỷ và chỉ có vài thay đổi không đáng kể. Nhưng đến đầu những năm 1800s, một người lính cũng là học giả John Cleves Summes Jr. đã tạo ra bước tiến lớn trong thuyết trái đất rỗng với ý tưởng có nhiều lối vào lõi rỗng của trái đất.

"Tôi tuyên bố rằng bên trong trái đất rỗng không và có thể sinh sống được, trong đó chứa nhiều tinh cầu đồng tâm ở trong nhau và ta có thể xâm nhập lòng trái đất ở gần hai cực với vị trí 12 đến 16 độ; Tôi lấy mạng sống ra để đảm bảo sự thật và tôi đã sẵn sàng để thám hiểm thế giới dưới lòng đất này nếu xã hội ủng hộ và hỗ trợ tôi", Symmes viết vào năm 1818.

Đến thế kỷ XX giả thuyết đã bắt đâu giảm nhiệt khi một vài nhà khoa học đã giải mã thuyết trái đất rỗng. Tuy nhiên như thường lệ, nó vẫn tiếp tục tồn tại đặc biệt là trong cộng đồng khoa học viễn tưởng với tiểu thuyết ‘Cuộc phiêu lưu vào lòng đất’ của Jules Verne (A Journey to the Centre of the Earth).

Những tác giả như Verne và William R. Bradshaw đã đưa vào tâm trí công chúng hình ảnh một thế giới ngầm có sự sống bên trong lõi trái đất. Tư tưởng này kết hợp với thuyết của Halley và Symmes đã tạo thành một giả thuyết hỗn hợp tồn tại cho đến tận ngày nay.

Những giả thuyết này dù có thể khác nhau nhưng đều mô tả về sự tồn tại của nhiều tầng môi trường khác nhau với những sinh vật kỳ lạ đã tuyệt chủng và đôi khi còn có cả người ngoài hành tinh sinh sống trong lòng đất.

Nhiều giả thuyết còn cho rằng những cư dân lòng đất này đã tiến hóa ở mức cao hoặc đã đạt được trạng thái xã hội lý tưởng không tưởng (utopia).

Một vài người khác cho rằng thế giới ngầm này đã bị các nhà thám hiểm mất tích chiếm đóng. Dù gì đi nữa, đa số các giả thuyết đều cho rằng thế giới ngầm này thực sự ưu việt hơn thế giới hiện tại.

Không có gì ngạc nhiên khi thuyết trái đất rỗng vẫn có được những tín đồ thực thụ bởi lẽ tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong đa số phiên bản hiện đại của thuyết trái đất rỗng. Cụ thể hơn, ý kiến rằng bộ lạc Israel bị mất tích đã sinh sống trong lòng trái đất.

Tác giả Rodney Cluff viết trong quyển sách Our Living Hollow Earth của ông vào năm 2008 rằng bộ lạc này đã được đưa đến lòng đất nơi có thiên đàng và địa ngục cùng tồn tại.

Để làm rõ hơn những ý tưởng của ông, tôi gọi cho Cluff. Ông chia sẻ rằng ý tưởng cho giả thuyết này đến từ quyển sách The Hollow Earth mà ông đọc được khi còn trẻ.

Từ đó, Cluff đã bắt tay vào nghiên cứu những "bằng chứng khoa học, tôn giáo và lịch sử" mà ông cho rằng chứng minh được trái đất cũng như hầu hết các thiên thể khác đều rỗng bên trong. Ngoài ra, Cluff cũng tin chắc rằng có một mặt trời nữa trong lòng đất chiếu rọi cho cư dân đang sinh sống ở đó.

Lá thư từ một người trên tàu ngầm Đức mà Cluff cho rằng đã từng đến lòng đất.

Giữa những người có mặt trên thuyền U209 có một người bạn cũ của tôi, Karl Unger. Tôi nhận được nỗ lực liên lạc của anh ấy ít lâu sau khi Cuộc chiến kết thức, tôi biết là bức thư này có thực, tôi biết rõ chữ viết tay của anh ấy như thế nào.

Đây là bản dịch sang tiếng Anh bức thư của Karl. Nội dung như sau:

Gửi người đồng chí cũ của tôi!

Mẩu tin này sẽ làm bạn ngạc nhiên. Tàu U 209 Unterseeboot đã hoàn thành chuyến đi của mình!! Trái Đất này rỗng!! Giáo sư Haushofer và Hess đã đúng. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn mạnh khỏe, nhưng họ sẽ không thể về nhà, nhưng chúng tôi không phải tù nhân của ai cả.

Tôi chắc chắn rằng, tin tức này sẽ tới được tay bạn, nó là thông điệp cuối mà tàu U 209 gửi đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau đồng chí à. Tôi đang lo lắng cho những người khác sẽ phải sống trên bề mặt Trái Đất như thế nào khi mà Quốc Trưởng đã qua đời.

Chúa phù hộ nước Đức.

Chào bạn, với toàn bộ tình cảm từ trái tim.

"Người Đức là một trong những người sống trong lòng đất - những người tị nạn vào Thế chiến II, người Viking đi khai hoang từ Greenland", Cluff chia sẻ với VICE.

"Rõ ràng là người Inuit cũng cư trú ở đó vì cứ mỗi khi được hỏi đến, họ sẽ chỉ về phía bắc và bảo rằng họ đến từ vùng đất mặt trời không bao giờ lặn."

Trái Đất rỗng hay phẳng? Cái nào mới là đúng?

Theo Cluff, làm một tín đồ của thuyết trái đất rỗng không dễ. Số lượng tín đồ của giả thuyết này đã giảm đi dần dần trong thời gian gần đây bởi vì sự xuất hiện của các thuyết âm mưu khác.

Dù thuyết trái đất rỗng có bề dày lịch sử đáng nể mà nhiều giả thuyết khác không bì được, thuyết âm mưu với sự hấp dẫn và bắt kịp thời đại đã đánh bật thuyết trái đất rỗng.

Ai lại muốn tìm kiếm một thế giới ngầm trong khi có thể tụ tập chống đối tổng thống dựng lên trại giam FEMA trong bãi đỗ xe hoặc phanh phui đường dây mại dâm trẻ em với căn cứ là hầm của các nhà hàng pizza?

Hơi lạc hậu, các tín đồ trái đất rỗng không có một nơi cụ thể cũng như các diễn đàn lớn để tổ chức hay chiêu mộ thêm người.

Cluff cho biết nhóm thường trao đổi qua email và họ có hoạt động trên YouTube. Tuy nhiên khi họ tham gia các diễn đàn như godlikeproductions hoặc những trang web thuyết âm mưu khác, họ thường không thể hòa nhập được.

Các tín đồ thuyết trái đất rỗng thường bị những người theo các thuyết ‘ngầu’ hơn (có cả một mớ thuyết âm mưu khác nhau nếu bạn hỏi) cười nhạo. Đỉnh điểm là mâu thuẫn giữa nhóm trái đất rỗng và trái đất phẳng bởi lẽ hai thuyết này hoàn toàn loại trừ nhau.

"Những người tin rằng trái đất phẳng rõ ràng là đã sai, trái đất có hình cầu và rỗng ở bên trong", Cluff tuyên bố. "Tôi không cho rằng bọn họ có cơ sở lý lẽ cho niềm tin rằng trái đất phẳng, nhưng tôi tôn trọng quan điểm của họ. Tôi không thích cười nhạo người khác."

Mặc dù đã giảm nhiệt nhưng thuyết "Trái Đất rỗng" có thể quay trở lại bất cứ lúc nào

Cluff cho tôi biết rằng ông đã thấy bằng chứng hoặc nói chuyện với hơn 10 nhân chứng đến được thế giới lòng đất, bao gồm một người Đức vận hành tàu ngầm U-boat và một chỉ huy máy bay. Chính bản thân Cluff vẫn chưa đến thế giới trong lòng đất, nhưng không phải vì thiếu cố gắng.

Trong hàng thế kỷ qua những nhà thám hiểm dũng cảm tin vào thuyết trái đất rỗng đã tìm lối dẫn vào thế giới ngầm. Thậm chí có người còn tự nhận họ đã thâm nhập được vào lòng trái đất. Một cuộc phiêu lưu vào lòng đất cũng đang được sắp xếp thực hiện.

Lịch trình chuyến thám hiểm vào lòng đất.

Hành trình thám hiểm nổi bật nhất trong thời hiện đại là Chuyến đi vào lòng đất (Voyage to the Hollow Earth) được lên kế hoạch để khởi hành vào năm 2007. Cluff và những người khác chắc chắn về thuyết của họ đến mức họ đã lên lịch trình cho chuyến đi.

Chi phí tham gia là 20,000 USD và chuyến đi kéo dàu từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2007, khởi hành từ Mát-cơ-va vào ngày thứ ba (hai ngày đầu được dành cho du lịch và tham quan).

Vào ngày thứ tư, họ sẽ bay đến Murmansk tại Nga để lên tàu phá băng và tiến đến cực Bắc. Khi đến nơi vào ngày thứ chín trong hành trình, họ sẽ dành ra ba ngày để tìm lối vào thế giới lòng đất.

Và bắt đầu từ đây thì mọi thứ trở nên ... kỳ dị một chút. Họ sẽ "đi ngược dòng sông Hiddekel đến thành phố Jehu" trước khi "đi xe lửa một ray đến thành phố Eden để thăm Cung điện của Vua Thành Phố Ngầm."

Sau khi ở Eden họ sẽ trở về nhà. Và nếu như run rủi không tìm thấy lối ra, họ còn có hẳn kế hoạch B.

Một lưu ý nhỏ ở cuối lịch trình đã viết rằng: "Xin chú ý rằng nếu chúng ta không thể tìm thấy lối ra ở cực, chúng ta sẽ trở về qua đảo New Siberian, thăm quan di tích của những sinh vật kỳ lạ được sinh ra từ lòng đất."

Nhưng đáng buồn thay, cuộc phiêu lưu này chưa bao giờ được thực hiện. Cluff giải thích rằng một trong những người dẫn đầu là Steve Currey đã chết vì ung thư não.

Vận rủi còn tiếp tục: một người đầu đoàn khác cũng qua đời trong một tai nạn máy bay đâm vào núi và người dẫn đầu thứ ba đã phải rút lui vì nhà đầu tư của công ty ông đã dọa rút vốn nếu ông không từ bỏ niềm tin trái đất rỗng.

Nhóm đã nỗ lực tổ chức thêm những chuyến đi khác nhưng kế hoạch đều bị đổ bể. Cluff không phản đối thêm một chuyến đi nữa - họ chỉ cần một người đầu đoàn nhưng không thể là Cluff được. Ông nói mình là một tác giả chứ không phải là nhà thám hiểm.

"Vẫn có những người ngoài kia hứng thú với chuyến thám hiểm nếu chúng ta có thể thực hiện được", Cluff nói. "Tôi không nghĩ là có rất nhiều người, không đến hàng triệu nhưng có lẽ là hàng ngàn người."

Tôi sẽ muốn đăng ký chuyến thám hiểm sắp tới - những bộ lạc, người viking và khủng long hấp dẫn hơn nhiều so với cái thế giới hiện đại chúng ta đang sống.

Thực tình, giữa những hỗn loạn tạp nham ở khắp nơi trên mặt đất thật khó để nhớ lại đứa trẻ trong mỗi chúng ta đã từng hân hoan vì những câu chuyện thần tiên từ giả thuyết này như thế nào.