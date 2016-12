Náo loạn lúc nửa đêm vì không mua được que thử thai

Y sỹ Lê Thị Dung (SN 1991) công tác tại trạm y tế xã Thịnh Lộc - cho biết, tối 28.12 một mình cô trực tại trạm y tế xã Thịnh Lộc.

Đến khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 29.12, thì thấy anh V. H. Th. người ở trong xã đến gõ cửa hỏi mua que thử thai.

Lúc này chị Dung nói que thử thai ở tủ thuốc phòng cấp cứu không có mà để trong phòng dược của bà Thân nhưng hiện bà Thân không có ở trạm nên hẹn anh Th. mai đến lấy.

“Tôi vừa dứt lời thì anh Th. lớn tiếng, lời qua tiếng lại rồi tôi đóng cửa phòng lên nằm.

Sau đó nghe loảng choạng ngoài phòng cấp cứu bệnh nhân, tôi mở cửa ra thấy hộp đựng kim tiêm bị vứt ra ngoài sân, tủ đựng thuốc bị nghiêng bung cửa, giường bệnh nhân cũng bị lôi ra ngoài sân” - chị Dung kể.

Ông Lê Đình Chiến - Trưởng công an xã Thịnh Lộc - cho biết, khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 29.12, sau khi nhận được thông tin về việc lộn xộn ở Trạm Y tế xã, công an xã đã xuống nắm tình hình.

"Khi chúng tôi đến thì thấy có bố vợ và mẹ đẻ anh Th. cùng với anh Phương trạm trưởng y tế xã đã có mặt tại trạm.

Tôi hỏi sự việc như thế nào, anh Th. trình bày, đến trạm y tế xã mua que thử thai nhưng gọi khoảng 30 phút y sỹ Dung mới dậy nói phòng cấp cứu không có que thử thai nên anh ta bức xúc.

Còn việc đồ đạc của trạm xá bị xô nghiêng ngả thì y sỹ Dung nói do Th. kéo còn Th. thì nói do Dung kéo” - ông Chiến thông tin. Sự việc hiện Công an xã Thịnh Lộc đã lập biên bản.

Theo nhận định ban đầu, khả năng do anh Th. say rượu nên mới đi mua que thử thai giữa đêm khuya như thế.