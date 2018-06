Nam thanh niên tưới xăng thiêu sống người yêu trong phòng trọ

Ngày 26/6, Công an TX.Dĩ An phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tiến hành truy bắt đối tượng Phạm Văn Sơn (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Giết người".



Theo điều tra ban đầu, Sơn và chị Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, 26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, trú Bình Dương) có quan hệ tình cảm nam nữ. Thời gian gần đây, 2 người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi.

Khoảng 21h ngày 23/6, Sơn mua 1 chai xăng mang tới phòng trọ của chị Nhung ở khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, TX.Dĩ An để nói chuyện. Tới nơi, anh ta đổ chai xăng vào khe cửa của phòng người yêu rồi châm lửa đốt.

Lúc này, chị Nhung phát hiện nên đã lấy nước dập lửa và mở cửa phòng trọ tìm cách thoát ra. Vừa chạy ra, nạn nhân bị Sơn đổ xăng lên người và châm lửa đốt.

Gây án xong, nam thanh niên rời khỏi hiện trường. Người dân ở xung quanh phát hiện đưa chị Nhung đi cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, công an có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy bắt Sơn. Chị Nhung bị bỏng cấp độ 2 tiên lượng khó qua khỏi.