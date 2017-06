Nam thanh niên dùng kéo đâm chết đồng hương sau cuộc nhậu

Ngày 29/6, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Bình (SN 1993) để điều tra về hành vi dùng kéo đâm đâm chết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lộc (SN 1992, cùng ngụ tỉnh An Giang).

Thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, anh Lộc tổ chức nhậu cùng Bình và 2 người bạn đồng hương ở tại khu nhà trọ ở tổ 2, khu phố Bến Đò, phường Long Bình, quận 9, TPHCM.

Đến khoảng 12h, khi đã ngà ngà say, Lộc và Bình xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng về giá của chiếc ĐTDĐ của Bình. Lúc này, mọi người can ngăn và giải tán khỏi cuộc nhậu.

Lộc lấy chiếc võng ra gần khu đất trồng nấm phía sau nằm, 2 người bạn nhậu cùng đi về phòng trọ ngủ. Bình cũng đi ngủ nhưng nằm suy nghĩ tới việc cự cãi trong cuộc nhậu với anh Lộc nên bực tức.

Sau đó, Bình lấy cây kéo rồi đi đến chỗ Lộc đang nằm ngủ đâm 1 nhát vào ngực trái nam thanh niên rồi bỏ đi.

Người dân nghe tiếng kêu cứu chạy tới phát hiện anh Lộc gục với vết thương trên người nên đưa nam thanh niên đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng người này đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 9 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng và tiến hành bắt giữ Bình. Hiện công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.