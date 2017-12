"Nắm tay" Viettel vào Bán kết, HAGL sẽ đại chiến Bình Dương

Trước khi vòng 3 bảng B, VCK U21 Quốc gia 2017 diễn ra, HAGL có 2 trận toàn thắng trước Huế và Đồng Tháp để đứng đầu bảng. Trong khi đó, Viettel có 4 điểm, đứng thứ 2.

Chỉ cần một trận hòa là HAGL và Viettel sẽ chính thức đi tiếp, không cần để tâm tới kết quả cuộc chiến giữa Huế với Đồng Tháp. Có lẽ vì thế, cả HAGL và Viettel đã có một trận đấu nhẹ nhàng để tiết kiệm sức lực cho loạt trận Bán kết sẽ diễn ra ngày 5/12 tới.

Tại Bán kết, HAGL sẽ đụng độ Bình Dương trong khi Viettel sẽ gặp SLNA. So với 2 đội bảng B, Bình Dương và SLNA lợi hơn 1 ngày nghỉ trước Bán kết. Hai trận đấu Bán kết của giải sẽ diễn ra vào lúc 16h00 (HAGL vs Bình Dương) và 18h30 (SLNA vs Viettel) ngày 5/12 tới.