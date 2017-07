Nam sinh đạt 10 điểm môn Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia: "Mình bị quá tải tin nhắn chúc mừng"

Trần Đình Duy (sinh năm 1999, tại Quảng Nam) thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong ngày hôm nay.



Kết quả mà Duy đạt được đã khiến nhiều bạn trẻ thốt lên: "Đúng là trên đời này không gì là không thể!".

Ngoài điểm 10 tròn trĩnh môn Ngữ Văn, Duy còn xuất sắc giành được 9 điểm môn Toán, tiếng Anh đạt 9,6 điểm.

Nhiều người dự đoán với số điểm này, Duy có khả năng trở thành thủ khoa khối D. Chàng trai xứ Quảng có nguyện vọng nộp đơn vào trường ĐH Ngoại thương và ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Được biết, trong gần 40 tỉnh thành công bố điểm thi THPT quốc gia, đến nay Trần Đình Duy là thí sinh duy nhất giành điểm tuyệt đối môn Văn. Năm 2016 không có thí sinh đạt mức điểm này, cao nhất là 9,5.

Điểm thi của Trần Đình Duy trên hệ thống tra cứu điểm thi.

Trần Đình Duy, nam sinh đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ Văn.

Chàng "soái ca" học giỏi, tốt bụng của lớp chuyên Anh

Duy là học sinh lớp chuyên Anh (gọi riêng là ESC13) của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam.

Những giờ qua, chủ nhân của điểm 10 môn Văn rơi vào tình trạng quá tải tin nhắn hỏi thăm và chúc mừng trên Facebook. Sự hâm mộ quá mức mà mọi người dành cho Duy khiến cậu bị choáng!

"Sau khi biết tin mình được điểm tuyệt đối môn văn thì rất nhiều bạn bè, thầy cô trên Facebook có nhắn tin chúc mừng và chia sẻ niềm vui với mình.

Các bạn đều rất dễ thương và đầy thiện chí khi chia sẻ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Mình rất vui và cảm kích vì điều đó. Tuy nhiên, vì lượng tin nhắn quá nhiều nên mình chưa thể trả lời hết được!", 9X chia sẻ.

Trịnh Thị Như Ý, bạn ngồi cùng bàn năm cấp 3 của Đình Duy, hạnh phúc khi nghe tin cậu bạn học giỏi của mình ẵm con 10 tròn trĩnh môn Văn.

Như Ý nói đầy tự hào: "Duy là chàng trai rất tốt bụng. Cậu ấy là soái ca của cả nhóm bọn mình đấy. Duy học giỏi cả Toán lẫn Anh Văn.

Hai năm liên tiếp, cậu ấy gần như chỉ còn một ít điểm nữa là sẽ được giải Nhất học sinh giỏi Tỉnh.

Còn Văn thì khỏi nói, hầu như chỉ có 9 với 10.

Trong lần thi thử cậu ấy cũng được 9 điểm môn Văn. Học giỏi nhưng bạn ấy không hề kiêu căng, thường giúp đỡ các bạn hay chính em trong việc hiểu bài sâu hơn.

Nói chung, Duy là người bạn cùng bàn em rất tự hào khi nhắc đến".

Như Ý (bên phải) rất tự hào khi chia sẻ về người bạn cùng lớp học giỏi, tốt bụng.

Duy là con đầu trong gia đình có bố mẹ làm kinh doanh ở Quảng Nam. Chàng trai sinh năm 1999 được gia đình tạo nhiều điều kiện để học tốt.

Khi đối diện với nhận xét:"Công tử bột suốt ngày chỉ có ăn với học được 10 Văn là bình thường", Duy có suy nghĩ khác.

Cậu dẫn lại câu nói của ca sĩ Mỹ Tâm: "Không có thành công nào là dễ dàng và cũng không có con đường nào trải đầy những hoa hồng" để mở đầu cho hồi đáp: "Thành công hay nỗ lực nào của bất cứ ai thì cũng xứng đáng được trân trọng và khích lệ.

Về phần mình, mình luôn cởi mở với những đóng góp mang tính xây dựng dù tích cực hay tiêu cực từ phía mọi người. Tuy nhiên, mình nghĩ bản thân hoàn toàn có quyền vui với thành công nhỏ của mình hôm nay!".

Duy cho rằng điểm 10 môn Văn mình có được trong kỳ thi THPT Quốc gia có được là nhờ yếu tố may mắn.

Cậu không muốn lấy điểm số này so sánh với các thí sinh học chuyên Văn - những người đầu tư và dành rất nhiều tâm sức cho môn học này vì sợ các bạn phật lòng.

Những bài thi đạt điểm 10 của đôi bạn cùng tiến.

Điểm 10 củng cố niềm tin: Con trai vẫn có thể học giỏi Văn!

Đứng trước bài nghị luận bàn về sự thấu cảm trong cuộc sống, Duy đã có cách giải quyết như sau: "Với sự giới hạn trong dung lượng của phần nghị luận xã hội (200 chữ), mình không kể chuyện hay viết quá dài mà chủ yếu tập trung vào những vấn đề trọng tâm theo yêu cầu của đề bài.

Bên cạnh đó, do đặc thù của thể loại, mình cũng đã vận dụng một chút vốn sống và trải nghiệm của mình để giúp bài làm thêm sinh động và thực tế hơn".

Bí quyết để học tốt môn Văn của Duy là... không có bí quyết gì cả, chỉ cần nỗ lực và chuyên tâm thì sẽ đạt được kết quả như mong muốn.

Với vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập tốt... Duy đang là soái ca được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.

Con trai học giỏi Văn, Duy không sợ bị mọi người đánh giá là "yếu đuối", "sướt mướt"... trái lại, Duy tự hào vì ở Việt Nam có khá nhiều nhà thơ, nhà văn lừng danh là nam giới.

"Với mình, Văn học hay bất cứ môn học, ngành nghề nào khác cũng không dành riêng cho nam giới hay nữ giới.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mới - thời đại của sự văn minh và tiến bộ, những con người bình thường đều có thể làm nên những điều phi thường bất chấp rào cản về giới tính, ngôn ngữ, màu da hay địa vị xã hội.

Mình cũng rất mong điểm 10 may mắn sẽ củng cố niềm tin cho các bạn nam ở môn Ngữ Văn", 9X chia sẻ.

Duy tiết lộ: "Mình muốn trở thành một nhà báo và làm việc cho môi trường báo chí năng động, dành cho giới trẻ".

Chàng trai rơi vào tình trạng quá tải tin nhắn nhiều giờ qua.

Chàng học sinh Quảng Nam khép lại cuộc trò chuyện nhanh với chúng thôi bằng câu nói mà mình yêu thích: "Where there is a will, there is a way".

Theo Duy, khi chúng ta thực hiện mọi điều dù là nhỏ nhất với một thái độ nghiêm túc, nhiệt huyết, kiên trì và bền bỉ thì không gì là không thể!