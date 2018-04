Ồn ào tình ái giữa Trường Giang - Nam Em có lẽ là một trong những scandal kéo dài dai dẳng với nhiều tình tiết ly kỳ, thu hút sự chú ý của công chúng những ngày gần đây.

Thậm chí, khẳng định rằng khoảng thời gian Nam Em nảy sinh tình cảm, hẹn hò qua lại với Trường Giang cũng không dài bằng lùm xùm giữa họ trên mặt báo.

Người được tiếng bắt cá hai tay vẫn một lòng bảo vệ bạn gái, người thậm thà thậm thụt xem ảnh, đến tận nhà tặng hoa, tặng bánh trong ngày sinh nhật như thể miệng nói dứt nhưng trái tim thì vẫn không đành vì tình yêu sâu đậm quá.



Trường Giang đã một lần lên tiếng nhận lỗi về mình, thừa nhận có tình cảm với Nam Em nhưng cũng không quên xát thêm một nhát dao cho rằng Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long chỉ đang suy diễn tình cảm và nếu động đến Nhã Phương sẽ không để yên.

Thế mà Nam Em vẫn một mực khẳng định đó chỉ là lời nói nóng vội, nhất thời và Trường Giang đau một mình đau đến mười. Bất cứ cô gái nào khi nghe những lời như thế từ người đàn ông mình yêu thương chắc sẽ khó lòng vị tha nổi.

Còn Nam Em, khi chúng tôi cố gắng liên lạc để hẹn một buổi phỏng vấn, cô cho biết muốn tất cả mọi chuyện dừng lại ở đây. Tất cả những gì Nam Em nghĩ từ thời điểm chia sẻ chuyện tình yêu với Trường Giang đã vượt xa hoàn toàn kiểm soát của cô.

Nam Em vẫn luôn miệng nói mình vẫn ổn, rằng trải qua bao chuyện, bị cả xã hội quay lưng, Nam Em đã không còn cảm thấy đau, không còn khóc được nữa.

Sau một hồi lâu trò chuyện, thuyết phục Nam Em bắt đầu mở lòng mình chia sẻ với chúng tôi về hai ngày sống trong bóng tối.

Từ dự định 5 phút chia sẻ thật nhanh, Nam Em lần lượt trải lòng mình về tình cảm với Trường Giang và việc mất hết toàn bộ niềm tin sau khi xem đoạn clip ghi lại đoạn phỏng vấn đang chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội . Tôi mở lời:



- Nam Em ổn không?

- Em ổn, Em ổn mà! Những ngày qua em có đọc hết tất cả những bài viết, những chia sẻ trên mạng xã hội. Cũng đau mà chọn cách giấu hết vào trong.

Em phải liên tục đến bệnh viện để tiêm thuốc đau đầu, vì cơn đau thường xuyên ập đến. Em chỉ thương gia đình, thương những người luôn bên cạnh bảo vệ mình, vì chuyện của em đã ảnh hưởng rất nhiều đến họ.

Mọi người nói em cố tình dùng chuyện tình cảm để PR cho việc đi hát. Nhưng trong định hướng âm nhạc của em chưa bao giờ có những bài hát như thế.

Lẽ ra tháng này em sẽ phát hành ca khúc về chủ đề trường lớp, thầy cô nhưng em lại để chuyện tình cảm ảnh hưởng quá nhiều đến mình. Em chọn âm nhạc như một cách để trút lòng mình.

Ngay từ đầu, em đã nói em chỉ chia sẻ để anh Giang thay tâm đổi tính, tốt hơn chứ không muốn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Em luôn dành cho anh sự tôn trọng.

Bên trong câu chuyện có những việc phía sau, em còn phải che giấu, em sẽ không bao giờ nói ra, vì đó là tình yêu nên em sẽ không làm điều gì tổn hại đến người mình yêu cả.

Em sống thật thì mọi người nghĩ em cố tỏ vẻ ngây thơ, giả tạo để được thương rồi quay ngược lại chửi rủa. Công chúng đã suy nghĩ quá xa, những câu chuyện em nói đều có lý nhưng mọi người chỉ nhìn vào cái không có lý để chỉ trích.

Em không đổ thừa, em nói ra như một bài học để thay đổi suy nghĩ, cách xư cử ở đời. Cuộc sống này như mình đang chạy một chiếc xe đạp, phải cố gắng giữ thăng bằng, còn em thì không biết điều khiển nên toàn bị vấp té.

Em sống thật mà vẫn bị mọi người chửi. Những gì em nói sau đây có thể sẽ lại bị chửi nhiều hơn. Nhưng em thấy sự thật mất lòng, nên em không được mọi người thương.

Em luôn nghĩ rằng ngày mai em sẽ chết đó, nên em không muốn mang theo một bí mật nào cả. Rồi lại bị cả thế giới nguyền rùa.

- Có vẻ như Nam Em đang suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, bạn định vì một người không hề nghĩ cho mình mà mất hết đi niềm tin?

- Em có nói mình mất hết niềm tin đâu. Từ hôm nay em sẽ sống cho bản thân mình, không hi sinh cho bất cứ ai nữa.

Tình yêu thời buổi bây giờ không như ngày xưa nữa. Em không còn tin vào tình yêu nữa. Không dám đặt niềm tin cho một người nào cả. Hiện tại, em chỉ muốn lòng được thanh thản, cân bằng cuộc sống hơn mà thôi.

- Không tin vào tình yêu nhưng có vẻ như Nam Em vẫn còn yêu Trường Giang thì phải?

- Em vẫn còn. Dù thời gian em và anh Giang yêu chỉ khoảng hơn 30 ngày. Nếu anh xem "Tinanic" sẽ hiểu. Gặp nhau một ngày mà là duyên phận, định mệnh thì người ta có thể yêu người đó bất chấp mọi thứ có thể xảy đến, dù là cái chết.

- Như thế có đáng không. Trong "Tinanic", người ta hi sinh và được cả thế giới nhắc đến như một tượng đài tình yêu. Còn em Nam Em dù có đang hi sinh vì lý do gì đi chăng nữa, cũng bị thế giới ngoài kia chửi rủa?

- Cho đến bây giờ, em không còn hi vọng vào anh Giang hay chuyện tình cảm nữa. Em sẽ tự khoá cánh cổng trái tim mình lại, không để ai bước vào ở thời điểm này. Em sẽ cố gắng lấy lại những gì đã mất vì đã đi quá xa.

Em muốn xin lỗi những người đã đi với em, theo dõi em, cả khán giả - những người đã mất thời gian vào câu chuyện mà em gây ra. Em muốn những người phụ nữ đang yêu hiểu được rằng đừng nên mù quáng vào chuyện tình cảm vì sau cùng chúng ra vẫn đau khổ nhất.

Nói người ta còn em thì mù quáng. Em biết mình mù quáng từ những ngày đầu yêu anh Giang. Em vẫn luôn tự nói với mình rằng sẽ không yêu Trường Giang đâu. Nhưng anh theo đuổi em tích cực quá. Anh đi quá nhanh vào trái tim em nhanh và tích cực quá để rồi không còn lối thoát.

- Nhưng Trường Giang nói rằng tình cảm này chỉ do Nam Em tự hiểu sai?

- Anh Giang nói gì về em cũng được, nhưng với em, em giữ khoảnh thời gian đẹp đẽ đó trong trí nhớ của mình. Cho dù như thế nào, em luôn tôn trọng anh Giang. Anh Giang muốn nghĩ sao cũng được, em cạn lời rồi.

- Trường Giang nói Nam Em có vấn đề về đầu óc?

- Em nghĩ lúc đó anh Giang đang giận. Do anh xem clip em đến nhà tặng hoa nên mới bức xúc như vậy. Mà anh bức xúc tức là còn quan tâm đến em. Em với anh Giang hiểu nhau lắm, em đã lường trước sau khi xem đoạn clip đó anh Giang sẽ lên tiếng trả lời phỏng vấn báo chí.

Chỉ không nghĩ rằng mọi thứ đến quá nhanh như vậy. Không bao giờ em giận anh hết, dù anh sau nhiều. Nhưng tình yêu là sự tha thứ, nên em vẫn tiếp tục bỏ qua.

Anh Giang đã nói vậy thì xã hội cứ nghĩ là em đang yêu đơn phương anh Giang, và em giữ tình cảm đó cho riêng mình, mọi người hãy chỉ trích em chứ đừng chỉ trích anh Giang nữa.

- Nam Em lại tiếp tục tha thứ sau tất cả những lời cay đắng Trường Giang đã nói?

- Em cũng đau lòng lắm chứ. Em định sẽ tiếp tục "tấn công" anh ấy nhưng khi thấy anh bị chỉ trích em đã dừng lại. Em có kêu người dăng poster trước nhà hàng của anh, đặt bánh kem để tiếp tục tặng anh ấy.

Nhưng mà sau khi xem phản hồi của khán giả với anh Giang, những lời anh Giang nói, em cảm thấy đau, mình còn thương anh nhiều quá, nên dừng lại. Cảm giác mình bị chửi dễ chịu hơn anh bị chửi. Từ hôm qua đến hôm nay, anh Giang đau một chắc em đau mười.

Sáng nay sau khi đi công chuyện về, em tức tốc chạy đến trước cửa hàng anh Giang để xem poster được gỡ xuống chưa. Em không muốn anh ấy tiếp tục đau khổ. Em đã quá sai rồi, em tự nhận ra được điều đó.



- Rõ ràng trong yêu còn có hận nữa, nên Nam Em liên tiếp làm những việc để tạo sự chú ý cho Trường Giang như việc bạn đến nhà tặng bánh kem chẳng hạn?

- Em muốn anh Giang phải nói ra điều anh đang suy nghĩ. Nhưng mà nó phũ phàng và nhanh quá. Em tính trong đầu là sẽ thuê một chiếc xe gắn đèn chúc mừng sinh nhật, đặt hoa, làm cho anh Giang một sinh nhật hoành tráng nhưng không cách nào gặp được hết.

Hôm sinh nhật em anh Giang đã dặn 20/4 là sinh nhật anh, em phải nhớ, nên em bất chấp mọi thứ làm thật hoành tráng nhưng mọi người lại cản em. Vậy mà cuối cùng hỏng hết, tặng hoa còn đi nhầm cả nhà.

- Trường Giang lo ngại Nam Em sẽ tác động gì đó đến Nhã Phương nên có "dằn mặt" trước trong bài phỏng vấn?

- Em nghĩ lúc đó anh Giang đang bực tức nên thành ra muốn làm anh hùng. Tại vì hai đứa yêu nhau, đã quá thân mật rồi nên không quá bất ngờ về những gì anh Giang nói. Dù gì người ta cũng là người mình yêu mà.

Em không có đủ tự tin để nói ra những lời nói làm đau lòng người yêu. Em nghĩ câu chuyện nên đi đến hồi kết, nhưng trong lòng thì lại không muốn. Giờ nói gì người ra cũng nghĩ mình chiêu trò....

- Cảm ơn Nam Em về những chia sẻ của bạn.