MV ca nhạc cực sáng tạo làm từ 567 chiếc máy in và vô vàn giấy

"Những gì bạn sắp thấy là thật: 1 ban nhạc, 567 máy in, và rất nhiều giấy", đó là lời mở đầu đầy bí ẩn trong MV mới của OK GO, một nhóm nhạc đang khá nổi gần đây - không hẳn là bằng những lời nhạc bay bướm, mà chính bởi cách sắp xếp video độc nhất vô nhị.

Trong tác phẩm mới nhất, OK GO một lần nữa cho thấy sự sáng tạo là không giới hạn, chỉ với một món đồ văn phòng bình thuường đến nhàm chán như máy in cũng có thể trở thành ngôi sao chính trong bài hát. Với "Obsession", phần background của sân khấu được tạo nên từ chính những tờ giấy của 567 máy in.

Với số lượng máy khủng như vậy, nhưng ban nhạc vẫn có thể sắp xếp để chúng hoạt động đồng bộ với nhau, theo khung thời gian chính xác với lời bài hát.

Và với lượng giấy khổng lồ cùng với việc thay đổi màu sắc liên tục, Obsession không chỉ sướng mắt đã tai khi xem mà còn "phá huỷ" luôn YouTube, vì khi xem với độ phân giải Full HD, bạn không thể thấy rõ những gì đang diễn ra ở background do bị vỡ hình, để xem tốt nhất thì phải chỉnh lên 1440p hoặc 2160p, chính ban nhạc cũng đã khuyên như vậy.

Ngoài ra, OK GO cũng cảnh báo là video có rất nhiều màu sắc nhấp nháy, có thể gây mệt mỏi đau mắt cho một số người, bạn nên cẩn thận nhé.

Tính đến thời điểm hiện tại, dù chỉ mới ra mắt 2 ngày, nhưng Obsession đã có đến 2,6 triệu lượt xem và đang đứng trong danh sách Top Trending của YouTube.

À, nếu bạn đang nghĩ đến số giấy bị lãng phí thì đừng lo, vì tất cả số giấy này đã được tái chế ngay sau khi OK GO hoàn thành bài hát.