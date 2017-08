Muốn em ở nhà kiếm tiền trả nợ, anh nhận tội giết người thay em trai

Chiều 18/8, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Doãn Lan (32 tuổi, trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) từ tội giết người sang tội che giấu tội phạm trong một vụ ẩu đã khiến 1 người tử vong.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Doãn Khải (19 tuổi, em trai của Lan) về tội giết người và Nguyễn Đình Hải (36 tuổi, cậu ruột của Lan) về tội không tố giác tội phạm.

Trước đó, khoảng 22h ngày 31/7, Khải đến nhà văn hóa xóm 3A (xã Hưng Yên Bắc) để xem văn nghệ. Tại đâu, Khải buông lời trêu chọc người cùng xóm là anh Nguyễn Tú Hùng (33 tuổi, trú tại xóm 3A) về chuyện tình cảm dẫn đến mâu thuẫn và ẩu đả.

Bực tức vì bị đánh, Khải bỏ về nhà lấy một con dao, cùng Nguyễn Doãn Lan quay lại tìm gặp anh Hùng. Nhưng vừa gặp mặt, anh Hùng liền vung tay đánh vào mặt Lan.

Thấy vậy, Khải liền rút con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào người anh Hùng khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Lan và Khải quay về nhà đi ngủ. Khoảng 30 phút sau, cậu của Khải và Lan (tức Nguyễn Đình Hải) chạy xe máy tới nhà báo cho anh em Lan và Khải biết tin anh Hùng đã tử vong và khuyên nhủ Khải nên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Sau khi bàn bạc xong, Lan yêu cầu được đi tù thay em và nói Khải ở nhà kiếm tiền trả nợ và chăm sóc cha mẹ. Sau đó, Lan đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận đã gây ra vụ án mạng nói trên.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều điểm nghi vấn nên tiếp tục xác minh làm rõ vụ án thì phát hiện Khải mới chính là thủ phạm giết người.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra xử lý.