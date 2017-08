Mua bán trái phép “cái chết trắng” - Nữ bị cáo đầu tiên ra pháp trường: Kỳ 2. Hành trình rơi vào vòng xoáy tội lỗi

Oanh khai, vào khoảng năm 1995, do hoàn cảnh riêng, thị chung sống như vợ chồng với Trần Quốc Hùng, ở số 34/133, phố Hai Bà Trưng, quận Lê Chân. Cũng từ đây, Lương Thị Oanh bắt đầu "bập" vào buôn bán ma tuý.

Thông qua nhiều mối quan hệ quen biết, Oanh đặt vấn đề làm ăn với Lê Thị Hồng Lan, sinh 1969, ở tổ 109, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.



Thị trực tiếp đặt hàng với Lan, móc nối mua 3 bánh heroin với tổng trị giá 19.100 USD. Sau khi mua trót lọt 3 bánh heroin, Oanh nhờ Dương Thị Vân dùng cân tiểu ly chia nhỏ thành "cây", thành "chỉ" cho dễ tiêu thụ.

Tiếp đó, Lương Thị Oanh bán cho Khiếu Thị Thu, ở phố Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, 4 "chỉ" heroin (tương đương 15 gam); bán cho Nguyễn Hồng Mạnh ở số phố Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, 3 "chỉ" (tương đương 11,25gam); bán cho Phạm Thanh Hương, ở số 14 Niệm Nghĩa, Lê Chân, ½ "chỉ" (tương đương 4,5 gam), tất cả đồng giá 1,1 triệu đồng/chỉ.

Lâu dần, Lương Thị Oanh trở thành "tay to" trong làng bỏ mối heroin đất Cảng.

Oanh khai, với chất lượng "hàng" tốt, giá cả lại mềm hơn một số nơi khác nên các đại lý nhỏ thường xuyên qua nhà Oanh lấy hàng, có đối tượng hết tiền, Oanh cho "cắm" xe máy để trả dần…

Cùng bị bắt giam ngay sau đó, Lê Thị Hồng Lan khai nhận về nguồn gốc 3 bánh heroin mà thị giao cất cho Lương Thị Oanh vốn là của Đồng Mạnh Vân, sinh 1964, ở bản Loóng Luông, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu (cũ).

Đồng Mạnh Vân là một trùm ma tuý khét tiếng ở Lai Châu. Tuy là người dân tộc, tiếng Kinh không sõi nhưng Vân lúc nào cũng ăn diện ngất trời, thường xuyên mua vé máy bay hạng thương gia, bay qua lại giữa sân bay Điện Biên và sân bay Nội Bài như đi chợ.

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma tuý - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý Công an tỉnh Lai Châu (tên phiên hiệu của các đơn vị này ở thời điểm đó), chỉ vài ngày sau khi tài liệu về Đồng Mạnh Vân được củng cố, các trinh sát Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý - Công an Hải Phòng đã lập kế hoạch bắt gọn Đồng Mạnh Vân ngay tại sào huyệt của y ở bản Loóng Luông. Các trinh sát mất gần 1 đêm thức trắng luồn rừng vượt suối mới đưa Vân về đến tỉnh Lai Châu để di lý Vân về Hải Phòng khai thác.

Đồng Mạnh Vân khai nhận, 3 bánh heroin gã giao cho Lê Thị Hồng Lan để bán cho Lương Thị Oanh là số "hàng" mua lại của các đối tượng người dân tộc: Quàng Văn Yêu, Mùa A Sềnh, Vàng A Lếnh, Vi Văn Anh, Vi Văn Lún… đều ở huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu và 1 người tên là Trá ở U-đăm-say (CHDCND Lào)...

Tại Hải Phòng, sau khi biết Oanh, Hùng bị công an sờ gáy vì ma tuý, một số người thân của Trần Quốc Hùng định tẩu tán tang vật nhưng không kịp.

Cơ quan công an đã thu tại nhà Hùng 1 chiếc cặp khoá số mà Hùng khai là Oanh gửi, bên trong đựng 886,87gam heroin và một số tài sản khác.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Chuyên án mang bí số 598H của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý - CATP Hải Phòng đã kết thúc thắng lợi. 14 đối tượng đã bị khởi tố về các tội danh liên quan đến ma tuý.

Ngoài Lương Thị Oanh, Đồng Mạnh Vân, Dương Thị Vân, Lê Thị Hồng Lan, còn có một số tên tuổi "cộm cán" khác trong làng ma tuý: Phạm Thanh Hương, sinh 1967, trú quán số 5B, tổ 14, đường Thiên Lôi, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân; Nguyễn Thị Hiền, sinh 1969, cùng ở đường Thiên Lôi với Hương; Đinh Xuân Cường, sinh 1962, ở số 10/17/46 Hàng Kênh, Lê Chân; Bùi Tích Khang, sinh năm 1963, ở số 3/39/46 đường Hàng Kênh; Nguyễn Thị Năng, sinh 1965, ở tổ 33, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh… đã rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra.

(còn nữa)