Một nữ hành khách bị phạt 4 triệu đồng vì gây rối ở sân bay Nội Bài

Cảng vụ Hàng không Miền Bắc vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một nữ hành khách gây rối, làm mất an ninh, trật tự trong khu vực hạn chế của sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo biên bản làm việc, nữ hành khách 22 tuổi, nghề nghiệp tự do, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội có vé đi trên chuyến bay VJ195 hành trình Hà Nội- TP. HCM. Bay cùng chuyến với chị còn có một người họ hàng.

Theo tường trình của nữ hành khách này, khi đang ngồi ở ghế trong khu vực nhà ga đi nội địa để chờ ra cửa lên máy bay thì thấy một nam nhân viên làm thủ tục mặt đất có hành vi mà theo chị là "hỗn láo với người nhà của mình".

Khi chị này tiến lại gần thì nghe thấy nam nhân viên nói với người nhà của chị rằng "không nghe thấy thì đừng có đi". Do đó, chị vào phía bên trong quầy làm thủ tục bảo với nhân viên hàng không "mày ăn nói với người lớn tuổi thế à?".

Tiếp đó, chị đã to tiếng, lao vào túm áo nhân viên hàng không. Rất may, người nhà chị can ngăn nên đã không dẫn đến xô xát lớn.

Còn theo tường trình của nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội, người trực tiếp làm thủ tục kiểm soát thẻ lên máy bay chuyến VJ195, người nhà của nữ hành khách này có vé số 3B.

Trong khi làm thủ tục, người này đi vào hàng dành cho khách có số ghế từ hàng 21-40 nên nhân viên đã yêu cầu chuyển sang đúng hàng. "Sau khi nói xong, có một nữ hành khách mặc áo đen, quần bò túm áo, xô đẩy và giật thẻ làm việc của tôi", nhân viên tường trình với cơ quan chức năng.

Căn cứ quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 24 Nghị định 147/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi của hành khách đã gây mất an ninh, trật tự tại khu vực cách ly của sân bay.

Cảng vụ Hàng không Miền Bắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 4 triệu đồng đối với nữ hành khách trên.