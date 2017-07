Một loạt công ty thủy điện báo lãi tăng mạnh nhờ…. mưa nhiều

Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng từ 30%

CTCP Thủy điện Nậm Mu (mã HJS) đã công bố báo cáo tài chính trong quý II doanh thu thuần đạt 59 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng, lần lượt tăng 27,6% và 41,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 94 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 27 tỷ đồng, tăng 33,3% so với 6 tháng đầu năm 2016.

Năm 2017, HJS đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 35,8 tỷ đồng, như vậy với kết quả nói trên 6 tháng đầu năm HJS đạt 75,4 kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong khi đó, CTCP Thủy điện Cần Đơn (mã SJD) cho biết quý II công ty đạt doanh thu 148 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 72 tỷ đồng, lần lượt tăng 65,6% và 48,6% so với quý II/2016.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 214 tỷ đồng, tăng 56,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 99 tỷ đồng, tăng 64,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 89 tỷ đồng.

Năm 2017 Thủy điện Cần Đơn đặt mục tiêu đạt 385 tỷ đồng doanh thu và gần 154 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được SJD đã thực hiện được 56% kế hoạch doanh thu và 58% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

CTCP Điện lực 3 (mã PIC) vừa công bố 6 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 44,33 tỷ đồng, tăng 98,3%; lợi nhuận trước thuế đạt 30,5 tỷ đồng, tăng 156,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 29 tỷ đồng.

Năm 2017, PIC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 28,2 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm PIC vượt 3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

….nhờ mưa nhiều, thời tiết “thuận lợi”

Thủy điện Cần Đơn cho biết, SJD chủ yếu sản xuất điện thương phẩm, doanh thu bán hàng từ sản xuất điện, nguồn nguyên liệu chính phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước thiên nhiên.

Trong quý II/2017 do điều kiện thời tiết thuận lợi hơn cùng kỳ năm 2016 việc chạy máy phát điện ổn định hơn, do đó, doanh thu và lợi nhuận kỳ này cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, Thủy điện Nậm Mu cho rằng, doanh thu trong quý II tăng mạnh do lượng mưa nhiều, lưu lượng nước về hồ chứa nhiều, các nhà máy hoạt động hết công suất.

PIC cho biết, thời tiết trong 6 tháng đầu năm 2017 thuận lợi cho hoạt động phát điện, sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 80,8% kế hoạch năm, tăng 133% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, PC3-INVEST đã làm tốt công tác bảo dưỡng thiết bị Nhà máy Thủy điện Đắk Pone, chủ động tiết kiệm chi phí,….