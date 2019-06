Một kiểm lâm mất tích bí ẩn khi đi kiểm tra rừng

Chiều 14-6, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão ( Bình Định ), cho hay lãnh đạo huyện đã yêu cầu các lực lượng công an, quân sự phối hợp với các lực lượng chức năng khác khẩn trương tổ chức tìm kiếm ông Nguyễn Vĩnh Bảo (46 tuổi, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, Bình Định) bị mất tích bốn ngày qua.

Theo ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão , sáng 11-6, ông Nguyễn Vĩnh Bảo tham gia tổ công tác liên ngành thực hiện đợt tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão . Đi được một đoạn, ông Bảo kêu mệt, rồi đi chậm hơn cả đoàn. Sau khi trao đổi với một số thành viên tổ liên ngành, ông Bảo quay về.

Khoảng 10g cùng ngày, ông Bảo điện thoại cho một số thành viên tổ công tác liên ngành cho biết đã đi đến bờ một con suối thuộc thôn 5 xã An Hưng. Khu vực này là rẫy, rừng trồng, cách đường giao thông khoảng 1,5 km.

Đến chiều cùng ngày, một số thành viên tổ công tác liên ngành gọi vào số máy điện thoại của ông Bảo nhưng không liên lạc được. Trong khi đó, người thân của ông Bảo nói ông vẫn chưa về nhà. Từ tối 11-6 đến nay, các lực lượng chức năng cùng gia đình liên tục tổ chức tìm kiếm ông Bảo nhưng chưa có kết quả.

Gia đình ông Bảo thông thông báo trên mạng xã hội nhờ tìm kiếm.

Cũng theo hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, từ 9g ngày 12-6 đến 14g ngày 13-6, khi gọi vào số điện thoại của ông Bảo, máy vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe. Từ đó đến nay, điện thoại của ông Bảo mất liên lạc hoàn toàn.



Ông Đoàn Văn Tá cho biết thêm, khi tách tổ công tác liên ngành để một mình đi về trước, ông Nguyễn Vĩnh Bảo có mang theo một ít thực phẩm, nước uống. Lâu nay, ông Bảo không có gì bất thường về sức khỏe.