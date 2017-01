Mới quen nhau 15 ngày, cặp đôi đã khoe ảnh tình yêu táo bạo, nóng bỏng

Chuyện tình chớp nhoáng sau 15 ngày quen biết

Quen nhau qua mạng xã hội, biết nhau chỉ vì vô tình nhìn thấy facebook người kia, chuyện tình yêu "nhanh như điện" của Vũ Cát Tiên (SN 1991, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1990, California) khiến nhiều người phải tin vào tình yêu "sét đánh".



Bộ ảnh tình yêu ngọt ngào nhưng táo bạo mà cặp đôi này đăng tải lên mạng xã hội đã khiến dân tình đổ rầm rầm vì quá dễ thương. Khi được hỏi về bộ ảnh, Tiên tươi cười chia sẻ rằng nó chỉ được thực hiện sau 15 ngày cả hai quen biết nhau.

Bộ ảnh tình yêu ngọt ngào được thự hiện khi hai nhân vật chính quen nhau 15 ngày

"Châu tạo cho mình cảm giác an toàn khi bên, và mình thấy cả hai quen nhau không giống như bao cặp tình nhân khác có giai đoạn, quá trình, thời gian… Hai đứa mình như tia lửa, xẹt xẹt nhanh lắm.

Mình chủ động rủ anh chụp một bộ ảnh kỉ niệm. Châu là người ít khi chụp ảnh, lại hay ngượng ngùng nên mình phải làm việc tư tưởng với anh. Mình nói với anh, thường ngày Châu gặp em, thương em thế nào, cử chỉ hành động ra sao, Châu cứ làm như thế nhé.

Tuy hai đứa chính thức quen nhau mới đây nhưng mọi cảm xúc anh dành cho mình nó lạ lắm, cảm giác rất thân thuộc".

Sự ngọt ngào và táo bạo của bộ ảnh đã nhận được sự quan tâm, thích thú của dân mạng

Nói về chuyện tình yêu của mình, Tiên hào hứng cho biết: "Mình biết Châu có lẽ là một cái duyên ngẫu hứng. Thời điểm đó, cô bạn thân mình có tâm sự rằng đang quen biết với một anh bạn ở bên Mỹ.

Cô bạn băn khoăn rằng liệu cả hai có thể tiến xa được không? Thế nhưng khi mình hỏi về danh tính anh chàng đó và muốn xem ảnh thì cô bạn thân nhất quyết không cho xem".

Vì hai đứa cái gì cũng hay chia sẻ và quan tâm nhau, nên khi bị "cự tuyệt" thì Tiên đã lén truy lùng trong list friend của cô bạn để tìm hiểu về danh tính của anh chàng kia. Sau một hồi "toát mồ hôi hột" thì Tiên cũng đã tìm ra facebook người yêu bí ẩn của cô bạn.

Chỉ vì vô tình click vào facebook mà Tiên và Châu đã có một mối tình "sét đánh" siêu dễ thương.

Trong lúc xem hình bạn trai của cô bạn thân, Tiên vô tình click vào xem các lượt like hình thì thấy Châu. Click vào facebook của Châu thì ấn tượng đầu tiên khiến Tiên thích thú chính là cơ thể 6 múi và khuôn mặt dễ mến.

Thế là từ mục đích chỉ nhìn mặt anh bạn trai của bạn thân thì Tiên lại tìm thấy bạn mới thông qua "kết nối bạn của bạn".

"Lúc đó mình không còn để tâm tới nhiệm vụ tìm hiểu anh bạn trai của bạn thân là ai nữa mà chuyển sang chủ động add friend Châu.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thì nhận được lời đồng ý từ Châu, mình chủ động "say hi "với anh qua messenger, Châu cũng "say hi" lại (cái này giống như là mình đi rắc thính, và Châu bị dính thính)".

Đến mãi về sau mình có hỏi Châu: ‘Sao anh đồng ý kết bạn với em?" thì Châu bảo: "Mình thích thì mình add friend thôi".

Nói chứ anh cũng ghê gớm lắm, cũng lướt hình facebook của mình xem mặt mũi mình ra sao rồi mới đồng ý kết bạn. Anh cũng lại hỏi: "Sao tự nhiên đồng ý quen anh?". Mình cũng trả lời: "Mình thích thì mình nhích thôi"



Sau khi trò chuyện và kết bạn với Châu, Tiên mới biết là may mắn thời điểm đó Châu đang ở Việt Nam chơi. Thế là cả hai hẹn gặp nhau bên ngoài.

Cặp đôi này mới quen biết, yêu nhau được tròn 1 tháng.

Lúc trước khi anh rời khỏi Việt Nam, Châu có nói: "Việc quen xa sẽ rất khổ, em có suy nghĩ lại? Em cảm thấy mình có thể chờ đợi được không?...

Lúc ấy trong đầu mình chợt bao nhiêu suy nghĩ lung tung. "Mình chưa biết vị quen xa là thế nào để hình dung cái sướng khổ ra sao, và bỗng nhiên lúc đó những lời anh nói ra mình cảm nhận thấy anh đang nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng mình nên anh mới đề cập để dò ý mình.

Mình tua lại mọi ký ức trong khoảng thời gian cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau, nói chuyện rất nhiều về suy nghĩ cả quan điểm.

Chúng mình hoàn toàn thấy bên nhau luôn thoải mái an nhiên và đồng cảm thấu hiểu với nhau rất nhiều, nó không khác gì chúng mình đã tìm được một nửa của mình vậy".

Với Tiên, dù yêu nhau lâu dài hay mới yêu, chỉ cần cảm thấy thực sự cần có nhau là đủ

Tiên tâm sự rằng, cả hai cũng từng nói với nhau, tại sao không gặp nhau sớm hơn nhưng rồi cũng chính hai đứa tự cho mình câu trả lời nói với nhau rằng "Chúng ta gặp nhau ở đúng thời điểm, nếu sớm hơn chắc gì đã nắm tay nhau đi tiếp và có suy nghĩ sẽ tiến xa hơn, biết trân quý hơn.

Chỉ là sau bao nhiêu biến cố của cuộc đời, bằng những thiếu sót của mối tình đầu cả hai đã biết được nhiều điều cần và đủ để yêu thương một người"

"Mình rất tâm đắc câu của Trấn Thành: "Gặp được nhau, yêu nhau hay không thì đó là cái "duyên", nhưng có cưới được nhau hay không, thì lại là cái "nợ". Tôi chỉ thấy là mình may mắn và phù hợp với người mà tôi đã gặp mà thôi. Còn vấn đề thời gian nó không đóng một vai trò gì ở trong này hết.

Chúng ta không thể mặc định là mối tình quen lâu thì nó phải đậm đà hơn một mối tình mới quen. Tôi không đánh giá mối tình qua thời gian yêu, tôi chỉ đánh giá mối tình qua cái chất lượng yêu đương của người ta mà thôi.

Mỗi con người đều có cảm xúc của mình, quan trọng là mình có gặp được người phù hợp với mình hay không. Tại sao tôi có thể cưới cô ấy chỉ sau gần một năm quen nhau? Đơn giản chỉ là vì tôi cảm thấy quá hợp.

Việc bạn quen một người nào đó một thời gian lâu nhưng cảm thấy chưa tìm được hơi thở chung, đôi khi nó sẽ không bằng một mối tình mà bạn mới gặp nhưng lại tìm được đáp án chung về sự suy nghĩ, về cách sống với người đó."

Mình yêu những gì đến tự nhiên và anh cũng là điều tự nhiên đến với cuộc sống của mình."

Những hình ảnh khác của cặp đôi "nhanh như điện" này:

Ảnh: Dương Thanh Long