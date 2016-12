Mơ thành thật: Việt Nam đã nhận xe thiết giáp BTR-80 phiên bản đặc biệt!

Niềm mơ ước đã thành hiện thực

BTR-80 là dòng xe thiết giáp chở quân bánh hơi được thiết kế để hỗ trợ hỏa lực và vận chuyển lính chiến đấu được bảo vệ trong lớp giáp nhẹ tới trận địa. Xe có thể bố trí 10 chỗ ngồi cho kíp xe gồm trưởng xe, lái xe và pháo thủ cùng 7 lính chiến đấu thuộc phân đội bộ binh kèm xe.

Xe BTR-80 được trang bị động cơ diesel mạnh mẽ và lớp giáp tốt, giúp tăng đáng kể khả năng việt dã và phòng vệ của xe so với các thế hệ xe bọc thép chở quân trước nó.

Thực tế chiến đấu đã chứng minh BTR-80 hoạt động cực kỳ hiệu quả trong vùng địa hình đồi núi gập ghềnh, cung cấp hỏa lực hỗ trợ đáng kể cho phân đội bộ binh mang vũ khí nhẹ chuyên chở trong xe.

Với ụ súng máy trên tháp pháo có góc tà đạt tới 60 độ và kính ngắm quang học 1PZ-2 kiểu mới, xe có khả năng tiêu diệt cả các mục tiêu trên không.

Xe BTR-80 mang 6 ống tạo màn khói ngụy trang phía cạnh sau tháp pháo. Ngoài ra với thiết kế bánh lốp chống đạn, xe có khả năng vận hành ngay cả khi lốp xe đã bị đạn hoặc mảnh pháo xuyên thủng. Đặc biệt, xe vẫn có khả năng di chuyển khi đã dính mìn chống tăng hay 2 bánh về một phía bị hư hỏng.

Xe thiết giáp chở quân bánh hơi BTR-80 của Nga.

Phân đội bộ binh kèm xe có thể rời xe dễ dàng ngay cả khi xe đang chạy nhờ thiết kế cửa hông kiểu vỏ sò lớn mở ngược lên trên (phần dưới mở ra tạo thành bậc lên xuống).

BTR-80 được coi là khung xe tiêu chuẩn của dòng xe bọc thép bánh hơi đa dụng để phát triển các loại xe khác cho những mục đích khác nhau như trinh sát, chỉ huy - thông tin, tải thương...

Dòng xe này đã được Nga xuất khẩu sang nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

BTR-80 của Việt Nam: Phiên bản đặc biệt!

Vâng, bản thân chiếc xe đã đặc biệt, nhưng ở Việt Nam nó còn trở nên đặc biệt hơn nữa vì được cả lực lượng Quân đội và Công an cùng đặt mua và sử dụng khá rộng rãi. Trước nay, không mấy khi Công an và Quân đội sử dũng vũ khí, khí tài giống nhau do nhiệm vụ khác nhau nêu yêu cầu về trang bị cũng khác nhau.

Lần này thì khác, cả 2 lực lượng vũ trang nòng cốt của thế trận quốc phòng - an ninh nhân dân Việt Nam đồng loạt được trang bị xe thiết giáp lội nước GAZ-59037A, phiên bản đặc biệt và là biến thể của xe thiết giáp chở quân bánh hơi BTR-80, chuyên dùng cho nhiệm vụ chỉ huy, truyền thông trong phòng chống bão lụt, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Xe thiết giáp GAZ-59037A của Bộ Quốc phòng trưng bày tại Triển lãm Giảng Võ năm 2015.

Theo thông tin từ Bộ Công an, cuối tháng 12/2013, hai chiếc xe thiết giáp lội nước GAZ-59037A đầu tiên được trang bị cho các tỉnh thành phía Nam đã được chuyển tới TP. HCM, thuộc biên chế của Cục Kho vận - Bộ Công An (H52).

Đơn vị này có trách nhiệm quản lý phương tiện để phục vụ cho hoạt động phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công an tại phía Nam.

Trước khi chính thức bàn giao, 2 chiếc GAZ-59037A đã tham gia khóa huấn luyện cho lực lượng tại 32 tỉnh thành phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) về phòng chống bão lũ với xe thiết giáp thế hệ mới tại bến phà cũ thuộc xã Lý Nhân, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Trong khi đó, các xe thiết giáp GAZ-59037A của Quân đội có phần hiện đại hơn so với của Công an do chúng đã được Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc.

Trọng tâm của gói nâng cấp "Made in Vietnam" là kiểm tra an toàn kỹ thuật, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc thu, phát qua vệ tinh, truyền hình ảnh trực tiếp và nhiều hạng mục kỹ thuật đồng bộ, hiện đại khác cho xe thiết giáp GAZ-59037A.

Nhờ vậy, sau quá trình nâng cấp hiện đại hóa, GAZ-59037A đáp ứng hoàn hảo yêu cầu thông tin liên lạc ngay trong điều kiện mưa bão phục vụ công tác chỉ huy, truyền thông trong phòng chống bão lụt, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Xe GAZ -59037A được BTLQK sử dụng làm sở chỉ huy cơ động chỉ huy công tác ứng cứu, chống bão số 11 (năm 2013) tại đường Trường Sa TP Đà Nẵng. Ảnh: Viết Phúc - Báo Quân khu 5.

Theo thông số kỹ thuật do Nhà máy Arzamas Machinery, ở thành phố Nizhniy Novgorod công bố, xe thiết giáp lội nước chuyên dụng GAZ-59037A có chiều dài 7,65m, rộng 2,90m, cao 2,55m. Như vậy, chiều dài và chiều rộng của xe tương đương với biến thể xe thiết giáp chở quân bánh lốp BTR-80, nhưng chiều cao lại nhỉnh hơn một chút.

Xe được trang bị động cơ diesel tăng áp công suất danh định lớn nhất 260 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa không dưới 100km/h trên đường nhựa. Hai động cơ phụt nước ở đuôi xe giúp GAZ-59037A có khả năng bơi vượt sông, hồ với tốc độ tối đa 10km/h. Ngoài ra, nó cũng kế thừa khả năng vượt dốc 60 độ và vượt tường cao tới 0,5m.