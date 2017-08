Mô phỏng cỗ máy 2.300 năm tuổi, NASA chế tạo "quái vật" thám hiểm hành tinh đáng sợ

Kể từ khi phát hiện vào năm 1901 ở trong một con tàu đắm hàng ngàn năm trước thuộc hòn đảo Antikythera phía nam Hy Lạp, các nhà khoa học không ngờ cổ vật Antikythera tường chừng tầm thường này lại có khả năng dự đoán chính xác nhiều sự kiện thiên văn, đạt đến độ tinh xảo tuyệt vời.

Antikythera được coi là máy tính cơ học đầu tiên trên Trái Đất. Ảnh: Dailymail

Phải mất rất nhiều năm, các nhà khoa học mới giải đáp được một phần bí ẩn của cỗ máy tính "vạn năng" này. Antikythera được coi là máy tính cơ học lâu đời nhất trên Trái Đất.

Cấu trúc của Antikythera rất phức tạp, có thể dự đoán chính xác nhiều sự kiện thiên văn trong quá khứ và tương lai. Ảnh: Dailymail

Nếu áp dụng những đặc điểm tuyệt vời của cỗ máy Antikythera, thì có thể tạo ra một bước ngoặt lớn trong hành trình muốn khai phá và chinh phục vũ trụ của con người.

Tàu thăm dò mô phỏng cỗ máy Antikythera 2300 năm

Trên thực tế, để khám phá những vùng đất sâu thẳm dưới đại dương hay những hành tinh xa xôi ngoài vũ trụ thì vai trò của những cỗ máy với công nghệ tiên tiến đóng vai trò rất quan trọng.

Tuy nhiên, có một số môi trường như Sao Kim lại là "kẻ thù" của máy móc, do những hệ thống điện tử vốn không chịu được nhiệt độ và áp suất cao cùng với các đám mây axit sulfuric dày đặc trên hành tinh này.

Để khám phá vùng đất khắc nghiệt như Sao Kim, các nhà khoa học NASA đang lên kế hoạch chế tạo tàu thăm dò mô phỏng Antikythera. Ảnh: NASA

Do đó, các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hiện đang cố gắng tạo ra một tàu thăm dò tự động dựa vào thiết kế của cỗ máy Antikythera hơn 2000 năm tuổi.



Tuy nhiên, việc thiết kế một cỗ máy như Antikythera lại không hề đơn giản. Ảnh: NASA

Theo The Space Jounal Room, thiết bị đặc biệt The Automaton Rover for Extreme Environments (AREE hay còn được gọi là tàu thăm dò tự động trong môi trường khắc nghiệt) lần đầu được Tiến sĩ Jonathan Sauder thiết kế vào năm 2015 tại Phòng Thí nghiệm Sức đẩy phản lực của NASA.



Thiết bị AREE được thiết kế dựa trên ý tưởng về máy tính cơ học Antikythera 2300 năm trước của người Hy Lạp cổ đại, và có thể thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.

Tàu thăm dò AREE có thể tạo nên bước đột phá

Mỗi chi tiết, bộ phận đều được các nhà nghiên cứu tính toán một cách cẩn thận. Ảnh: NIAC

Vì là thiết bị cơ học nên AREE sẽ không bị phá hỏng giống như các thiết bị điện tử khác trên Sao Kim. Tiến sĩ Saunder và nhóm nghiên cứu của ông hiện đang lựa chọn các bộ phận của AREE để làm mẫu thử.

Saunder nhận định: "Sao Kim quá khắc nghiệt đối với các hệ thống điều khiển phức tạp của Mars rover (chiếc xe thám hiểm Sao Hỏa)". Nhưng với một thiết bị thăm dò cơ học hoàn toàn thì thời gian sống sót có thể lâu hơn một năm".

Nguyên mẫu của tàu thăm dò tự động này được chương trình Innovative Advanced Concepts của NASA (NIAC) tài trợ.

Lấy cảm hứng và ý tưởng từ máy tính Antikythera – cỗ máy nổi tiếng là dự đoán chính xác các sự kiện thiên văn trong quá khứ và tương lai của người Hy Lạp cổ đại cách đây 2300 năm, AREE được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong quá trình tìm hiểu thông tin về các mô hình động lực học trên các hành tinh thông qua việc thu thập dữ liệu và mẫu vật.

Theo các nhà khoa học, trong những môi trường khắc nghiệt, hầu hết các thiết bị điện tử sẽ tan chảy hoặc bị axit sulfuric ăn mòn. Do đó, việc sử dụng các thiết bị cơ học như máy tính Antikythera sẽ là cách duy nhất để tồn tại trong môi trường đầy thách thức như Sao Kim.

Tàu thăm dò AREE được cho là có khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt trên Sao Kim và nhiều hành tinh khác. Ảnh: NASA

Cho đến nay, những tàu thăm dò Sao Kim đều đã "chết" trong vòng vài giờ tiếp cận. Thậm chí, tàu thăm dò Vanera 13 cuối cùng chinh phục Sao Kim của Liên Xô cũng đã bị nghiền nát và tan chảy chỉ sau 127 phút.



Tàu thăm dò AREE sẽ khai thác năng lượng gió từ các tuabin và lưu trữ vào trong các lò xo. Bên cạnh đó, các chân cơ học Jansen sẽ được điều khiển bằng hệ thống máy tính cơ học và logic, được lập trình để thực hiện nhiệm vụ.

Điều này sẽ cho phép nó có thể thu thập các dữ liệu khoa học cơ bản về điều kiện bề mặt của Sao Kim, bao gồm cả tốc độ gió, nhiệt độ và các sự kiện địa chấn.

Xem video:

NASA mô phỏng tàu thăm dò được thiết kế dựa theo cỗ máy Antikythera. Nguồn: NASA

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, truyền gửi dữ liệu trở lại Trái Đất sẽ là một phần khó khăn trong quá trình thiết kế hệ thống.

Các nhà nghiên cứu đã đề xuất ra một sô lựa chọn, bao gồm cả việc sử dụng thiết bị tách sóng điện tử nhiệt độ cao đơn giản hoặc các bản ghi theo kiểu thu âm phóng lên nhờ khinh khí cầu tới một chiếc máy bay không người lái ở độ cao có khả năng truyền phát tín hiệu trở lại Trái Đất.

Khác với các phương pháp áp dụng ở các tàu thăm dò hiện tại, AREE muốn hướng tới khả năng thu thập và truyền gửi các dữ liệu khoa học cơ bản trong một thời gian dài từ Sao Kim.

Điều này có thể cung cấp rất nhiều thông tin và dữ liệu "quý báu" để giúp các nhà khoa học tìm hiểu về các hành tinh khắc nghiệt trong vũ trụ.

Sao Kim là hành tinh có môi trường khắc nghiệt và "đáng sợ" nhất trong Hệ Mặt trời với nhiệt độ lên tới 450 độ C, áp suất trên bề mặt là hơn 90 atm, cùng bầu khí quyển đậm đặc axit sulfuric. Do đó, môi trường trên Sao Kim được coi là "tử thần" đối với các tàu thăm dò. Trên thực tế, trước đây chỉ có các tàu vũ trụ thăm dò thuộc chương trình Vega của Liên Xô là đáp xuống bề mặt Sao Kim thành công. Tuy nhiên, những tàu thăm dò này chỉ hoạt động được khoảng 23-127 phút trước khi hệ thống điện tử bị môi trường khắc nghiệt trên hành tinh này phá hỏng. Nghiên cứu và chế tạo AREE được cho là sẽ sự bứt phá trong công cuộc chinh phục và khám phá Sao Kim trong thời gian không xa tới.

